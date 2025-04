IL: ”Jos ei halua punavihreää johtamaan kaupunkia, pitää äänestää kokoomusta”

Kokoomuslainen pormestari on ainoa varteenotettava vaihtoehto punavihreille Helsingissä, kokoomuksen pormestariehdokas Daniel Sazonov sanoo Iltalehdelle. Helsingin kuntavaaleissa käydään mielipidekyselyjen perusteella tiukkaa kamppailua kaupunginvaltuuston voimasuhteista. Kokoomus on kannatusmittauksissa pääkaupungin suurin puolue, mutta etenkin SDP:n kannatus on Helsingissä nousussa.

Niin sanotuille punavihreille puolueille eli SDP:lle, vihreille ja vasemmistoliitolle povataan kyselyissä lisäksi enemmistöä Helsingin valtuustoon.

– Jos haluaa jonkin muun kuin punavihreän vaihtoehdon johtamaan kaupunkia, silloin pitää suunnata äänensä kokoomukselle, Sazonov sanoo Il:lle.

– Jokainen valitsee tietenkin miten ja millä perusteella äänestää. Usein se voi liittyä omaan asuinalueeseen tai tiettyyn teemaan. Mutta jos merkityksellinen asia on se, onko pormestaripaikka punavihreillä puolueella vai ei, niin kokoomus on ainoa vaihtoehto, joka kannatustilanteen mukaan on kiinni siinä paikassa, hän perustelee.

Pormestariehdokas kertoo luottavansa kokoomuksen kannatukseen Helsingissä. Perusluottamus puolueeseen on yhä olemassa hallitusvastuusta huolimatta, hän arvioi.

Haastattelussa Sazonov kertoo lisäksi pitävänsä elinkeinopolitiikkaa ja kaupungin talouden hoitamista pormestarin keskeisimpinä tehtävinä ja edellytyksinä muille uudistuksille.