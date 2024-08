Dmitri Medvedev Kurskista: Meidän pitää ottaa tästä opiksemme

Venäjän ex-presidentti Dmitri Medvedev avautuu Telegram-kanavallaan Venäjän Kurskin tilanteesta, jonne Ukraina on tehnyt hyökkäyksen ja onnistunut valtaamaan aluetta. Joidenkin asiantuntijoiden mukaan Ukraina kykeni jopa yllättämään venäläiset Kurskissa.

– Meidän pitää ottaa tapahtumista vakavasti opiksemme, sanoo Venäjän turvallisuusneuvoston varapuheenjohtaja Medvedev, jonka mukaan vihollinen on ”armottomasti voitettava ja tuhottava”.

Medvedevin mukaan ukrainalaisten tiistaina alkaneen operaation syyt ja tavoitteet ovat jo selvillä. Ex-presidentti luonnehtii, että operaatio on Ukrainalta voimannäyttö ”hupenevien joukkojensa jäänteillä”, jonka tavoitteena on saada kumppaneilta lisää rahaa ja aseita, sekä heikentää Venäjän taistelukykyä etulinjassa, kun joukkoja on siirrettävä Kurskin ja Belgorodin alueille.

– Informaatiokentässä Ukrainan häviö saadaan näyttämään hetkellisesti voitolta, Medvedev analysoi.

Hänen mukaansa hyökkäyksestä Venäjän maaperälle seuraa, se että ”sotilaallinen erikoisoperaatio” voi ottaa myös avoimesti ”vielä olemassa olevan Ukrainan” alueiden valtaamiseen tähtäävän asenteen ilman diplomaattista hienostelua.

Medvedevin mielestä Venäjän on nyt välttämätöntä edetä muun muassa Odessaan, Harkovaan, Kiovaan ja pidemmälle.

– Lopetamme vasta, kun näemme sen itsellemme hyväksyttäväksi ja kannattavaksi, Medvedev sanoo.

LUE MYÖS:

Venäläisten väitetään antautuneen joukolla Kurskissa