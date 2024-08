Venäjä yllätettiin: Rajan operaatio poikkeaa täysin aiemmasta

Venäjän puolelle Kurskin alueella tunkeutuneet Ukrainan joukot ovat edenneet eri lähteiden mukaan 10–15 kilometriä.

Tilanne on edelleen epäselvä, mutta uusi operaatio vaikuttaa yllättäneen rajavyöhykkeelle sijoitetut venäläisjoukot. Jopa satojen sotilaiden väitetään joutuneen sotavangiksi. Sosiaalisessa mediassa on julkaistu kuvia ja videoita kohti Ukrainan rajaa siirrettävistä vangeista.

Carnegie-ajatuspajan vanhempi tutkija Michael Kofman sanoo hyökkäyksen poikkeavan merkittävästi aiemmista iskuista rajan yli, joihin osallistui pääosin Ukrainan puolella taistelevia venäläisiä vapaaehtoisia.

Tällä kertaa mukana vaikuttaa olevan Ukrainan asevoimien yksiköitä, mahdollisesti 22. mekanisoidun prikaatin ja 82. maahanlaskuprikaatin alaisia joukkoja.

– Tilanteesta kiertää erilaisia karttoja, joista osa viittaa 10–15 kilometrin etenemiseen. Kurskin operaatio ei muistuta aiempia iskuja, sillä se on laajempi ja mukana on tavallisia Ukrainan asevoimien prikaateja, Michael Kofman kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Tutkijan mukaan vaikuttaa siltä, että rajalle sijoitetut venäläisjoukot onnistuttiin yllättämään. Ukrainan operaation tavoitetta on vielä vaikea arvioida.

– Paljon riippuu siitä, millaisia reservejä Ukraina pystyy ohjaamaan operaatioon, ja kuinka nopeasti Venäjä pystyy järjestämään vastatoimia. Karttoihin kannattaa suhtautua varauksella, koska hyökkäysten ensimmäiset vuorokaudet ovat usein kaikkein dynaamisimpia, Michael Kofman toteaa.

Venäjän presidentti Vladimir Putin kutsui keskiviikkona koolle turvallisuusneuvostonsa Kurskin tilanteen vuoksi. Alueelle on siirretty uusia venäläisyksiköitä ja mahdollisesti myös Wagner-palkkasotilaita. Venäläisbloggaajat ovat esittäneet arveluita siitä, että Ukraina voisi iskeä seuraavaksi rajan yli Belgorodin alueelle.

