Saksalaiskenraali: Ukrainaa on tuettava kaikella mahdollisella

Saksalainen prikaatikenraali ja puolustusministeriön Ukraina-tilannekeskuksen päällikkö, tohtori Christian Freuding toteaa, että Saksan ja muiden länsimaiden on autettava Ukrainaa sodassa kaikin mahdollisin keinoin.

Hänen mukaansa sota on kansainvälisen lain rikkomus, johon kansainvälisen yhteisön tulee puuttua.

– Vladimir Putin käy provosoimatonta ja kansainvälisen lain vastaista sotaa Ukrainaa vastaan. Se on tiedossa. Sotaa käydään erottelemattomasti sotilaita, siviilejä, nuorisoa, vanhuksia, naisia, lapsia ja perheitä vastaan, Freuding toteaa.

– Siviili-infrastruktuuria tuhotaan. Tämä on vastoin kansainvälistä lakia.

Freuding toteaa, että eettisestä perspektiivistä katsottuna kuka tahansa voi olla vastuussa teoistaan tai tekemättä jättämisistään. Siksi Saksalla on velvollisuus seistä Ukrainan rinnalla.

– Ukrainaa on tuettava kaikella mahdollisella: humanitaarisella, taloudellisella ja sotilaallisella tuella, Freuding sanoo.

Freudingin mukaan Ukraina ansaitsee Saksan tuen ja tukemisen tulee jatkua niin kauan, kuin sota kestää.

– Meidän täytyy tukea heitä kaikella mitä meillä on ja kaikella mitä voimme tehdä. Tai kuten G7-maiden johtajat sanoivat: Me emme lepää ennen kuin Venäjä päättää aggressionsa Ukrainaa vastaan.

