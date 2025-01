Saksa etenee Suomen johtamassa panssariajoneuvojen hankintaohjelmassa

Saksa liittyy monikansallisen CAVS-panssariajoneuvohankkeen (Common Armoured Vehicle System -hanke) hankintojen puitesopimukseen, joka mahdollistaa ajoneuvojen sarjatilaukset Patrialta. Sopimus on Suomen, Ruotsin sekä Latvian yhteinen.

– Olemme erittäin tyytyväisiä, että myös Saksa etenee Suomen johtamassa CAVS-hankkeessa. Olemme aktiivisesti markkinoineet yhteishankeohjelmaamme liittolaisille ja kumppaneille, puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) sanoo.

Saksa liittyi CAVS-hankkeeseen vuonna 2023 ja CAVS:n tuotekehityssopimukseen keväällä 2024. Saksan puolustusministeriö suunnittelee korvaavansa Fuchs-ajoneuvokalustonsa Patrian 6×6-panssariajoneuvoilla.

Patria on sitoutunut teolliseen yhteistyöhön Saksan kanssa. Yhteistyö sisältää CAVS-ajoneuvojen valmistuksen Saksassa yhteistyössä saksalaisten kumppaneiden kanssa. Varsinaiset sarjahankinnat edellyttävät vielä Saksan parlamentin hyväksyntää.

Häkkäsen mukaan CAVS-ohjelma on hieno esimerkki EU:n puolustusteollisuusstrategian mukaisesta hankintayhteistyön lisäämisestä, Euroopan puolustuksen kehittämisestä ja puolustusministeriön aktiivisuudesta puolustusteollisuuden viennin edistämisessä.

– Ohjelma vahvistaa eurooppalaista puolustusta ja Nato-yhteistyötä. Tämän työn on myös Euroopan komissio huomioinut EDIRPA-rahoitusvälineen kautta saatavalla 60 miljoonan euron rahoituksella. Rahoitus hyödynnetään CAVS-ajoneuvojen käyttäjämaiden kesken monikansalliseen yhteistyöhön, hän kertoo.

CAVS-ohjelma mahdollistaa jäsenvaltiolle modernien panssariajoneuvojen nopeat ja kustannustehokkaat hankinnat.

Häkkäsen mukaan ohjelman laaja teollisuusyhteistyö EU-alueella parantaa koko unionin huoltovarmuutta ja valmiutta sekä eurooppalaisen puolustusteollisuuden kyvykkyyttä.

– CAVS-osallistujamaat hyötyvät yhteishankinnoista ja yhteisestä tuotekehityksestä sekä elinkaaren hallinnasta. Yhteistyö Saksan kanssa on sujunut erinomaisesti, joten CAVS-maiden Suomen, Ruotsin ja Latvian puolesta toivotan Saksan vielä kerran lämpimästi mukaan ohjelman sarjahankintasopimusvaiheeseen, Häkkänen lisää.

Suomen ja Latvian puolustusministeriöiden yhteistyönä vuonna 2020 käynnistyneen CAVS-hankkeen tavoitteena on panssaroidun 6×6 -ajoneuvojärjestelmän kehittäminen jäsenmaiden tarpeisiin.

Ajoneuvojen toimitukset Suomeen, Ruotsiin ja Latviaan ovat jo käynnissä. Maat ovat tilanneet yhteensä jo noin 700 panssariajoneuvoa Patrialta, viimeisimpänä Latvian tilaamat johtopaikka-ajoneuvot viime lokakuussa.

Suomi on tilannut CAVS-hankkeen puitteissa miehistönkuljetusajoneuvoja ja kriisinhallintatehtäviin tarkoitettuja raskaita miehistönkuljetusajoneuvoja.

Näiden lisäksi useiden maiden puolustusvoimat ovat osoittaneet vähintään alustavaa kiinnostusta CAVS-ajoneuvoihin.

CAVS-ohjelma on avoin Euroopan maille, joilla on samankaltaiset 6×6-ajoneuvokalustoa koskevat vaatimukset. Saksan ja Ruotsin mukaantulo mahdollistaa Pohjoismaiden ja Baltian alueen käyttäjäyhteistyön, yhteiset harjoitukset, kriisinhallintaoperaatiot ja on yksinkertaistanut logistiikkaa sekä parantanuthuoltovarmuutta.