SAK uhkaa laajalla työtaistelulla, hallitukselle takaraja vastaantulolle

SAK:n jäsenliitot toteuttavat torstaina 14.12. laajat koko maata ja eri toimialoja koskevat poliittiset työtaistelutoimet, jos maan hallitus ei tule SAK:n vaatimuksia vastaan.

– Ellei hallitus avaa palkansaajajärjestöille tietä aitoihin neuvotteluihin, niin noin viikon kuluessa torstaina SAK ja liitot toteuttavat laajat työtaistelutoimet yhtä aikaa koko Suomessa, SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta sanoi tiedotustilaisuudessa.

Takaraja hallituksen vastaantulolle on iltapäivällä 13. joulukuuta.

– SAK on jo aikaisemmin todennut liittojensa kanssa, että me emme voi neuvotella vain pelkästään palkkamallista. Meidän on voitava keskustella, neuvotella ja mahdollisesti sopia myös muista työmarkkinamalliin kiinteästi kuuluvista asioista. Neuvottelujen laajentaminen ja työttömyysturvan heikennysten valmistelun keskeyttäminen ovat edellytyksiä yhteisen näkemyksen löytämiselle työmarkkinamallista, Eloranta sanoi.

Työntekijöiden ja työnantajien edustajat ovat keskustelleet uuden työmarkkinamallin rakentamisesta Suomeen. Molemmilla osapuolilla on SAK:n puheenjohtajan mukaan tahtoa ja valmius saavuttaa ratkaisu.

– Nämä keskustelut eivät voi muuttua neuvotteluiksi ellei ensi keskiviikkoon mennessä tule hallitukselta selkeää viestiä, että työntekijöiden näkemykset ja vaatimukset otetaan tosissaan. Meillä on siis valmius aloittaa vakavat neuvottelut työmarkkinatilanteen ratkaisemiseksi heti, kun hallitus kertoo valmiudestaan avata tällaiset keskustelut laajemmasta neuvottelukokonaisuudesta, Eloranta sanoi.

SAK:n puheenjohtajan mukaan ”hallituksen pitää avata itse aiheuttamansa työmarkkina-asioiden umpisolmu”.

– SAK vastustaa Orpon-Purran hallituksen tarpeettomia työelämäheikennyksiä ja epäoikeudenmukaisia sekä suhdannetilanteeseen sopimattomia sosiaaliturvan leikkauksia. Meidän mielestämme hallitusohjelman työelämäkirjaukset ovat erittäin epätasapainoisia, ja leikkausten ja säästöjen maksumiehinä ovat erityisesti työntekijät ja tässä yhteiskunnassa kaikkein heikoimmassa asemassa olevat. Ylipäätään hallitus ei ole omassa ohjelmassaan huomioinut työntekijöiden tarpeita ja näkemyksiä.

– Taitaa olla niin, että ihan kaikkia hallitusohjelman valuvikoja ei taideta tälläkään kertaa ja ehkä näilläkään toimilla sieltä hallitusohjelmasta ja hallituksen toimista pois saada. Emmekä me edes sitä varmasti kokonaisuutena vaadikaan. Pyydämme vain, että aluksi hallitus avaisi aiheuttamansa työmarkkina-asioiden umpisolmun, Eloranta sanoi.