Saitko uuden verokortin? Tämän tarkistaminen voi säästää satoja euroja

Kaikkien suomalaisten ensi vuoden verokortit ovat nyt Omaverossa. Vuoden 2026 verokortti tulee voimaan 1. tammikuuta.

Uudesta verokortista kannattaa tarkistaa, vastaako verokortilla näkyvä tuloraja omia arvioituja tuloja. Tuloraja on laskettu ajalle 1. tammikuuta – 31. joulukuuta 2026, ja se sisältää esimerkiksi lomarahat.

Verokortilla näkyvä ensi vuoden veroprosentti perustuu vuoden 2024 tuloihin ja vähennyksiin. Jos henkilö on vuoden 2025 aikana tehnyt muutosverokortin, vuoden 2026 verokortti perustuu sen tulotietoihin.

− Jos esimerkiksi työtilanne on muuttunut, myös tulorajaa pitää todennäköisesti muuttaa. Näin voi välttää tilanteen, että tuloraja ylittyy ja tuloja verotetaan korkeammalla lisäprosentilla. On asiakkaan vastuulla tarkistaa, että verokortin tiedot ovat oikein, sanoo ylitarkastaja Päivi Ylitalo tiedotteessa.

Verkkouutiset on kertonut tulorajasta ja lisäveroprosentista tarkemmin tässä jutussa. Jos tulorajaa ei ole asetettu oikein, lisäprosentti voi aiheuttaa sinulle satojen eurojen lisäkulut tai jäännösverot eli ”mätkyt”.

Verokortti tulee nyt toista vuotta peräkkäin voimaan heti tammikuun alussa. Vuonna 2024 ja sitä aikaisemmin tuli voimaan helmikuun alussa.

Veroprosenttia voi tarkentaa koko vuoden ajan

Osalle asiakkaista ensi vuoden tulojen ennakoiminen voi olla vaikeaa esimerkiksi siksi, että työt ovat epäsäännöllisiä. Silloin tulojen määrästä kannattaa tehdä mahdollisimman hyvä arvio.

− Verokorttia voi muuttaa tarpeen mukaan koko vuoden ajan Omaverossa, Ylitalo neuvoo.

Tulorajan lisäksi on hyvä tarkastaa, että verokorttiin mahdollisesti merkityt verovähennykset, kuten matkakulut, ovat ajan tasalla.

Ay-jäsenmaksun vähennysoikeus poistuu

Vuonna 2026 voimaan tulevat lait aiheuttavat muutoksia verokorteille. Esimerkiksi työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksuja ei voi enää vähentää verotuksessa eivätkä palkansaajat voi tehdä kaavamaista työhuonevähennystä.

Muutosten vuoksi myöskään työttömyyskassojen jäsenmaksuja ei enää ole merkitty verokortille, vaikka ne ovat edelleen vähennyskelpoisia.

– Verohallinnon on ollut mahdotonta erottaa kassojen osuutta työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksuista, joten myös kassojen jäsenmaksu on jätetty verokortilta pois, sanoo Ylitalo.

– Jos verokortin tulot ja vähennykset ovat muilta osin oikein, ei muutosverokorttia ole tarpeen tehdä työttömyyskassan jäsenmaksujen vuoksi, koska sillä ei useinkaan ole vaikutusta veroprosenttiin.

Työttömyyskassojen jäsenmaksut otetaan huomioon vuoden 2026 lopullisessa verotuksessa, eli kassat ilmoittavat jäsenmaksut Verohallinnolle suoraan vuoden 2026 esitäytettyä veroilmoitusta varten.

Suurin osa työnantajista saa verokortin automaattisesti

Palkan tai muiden tulojen saajan täytyy toimittaa verokortti tulojen maksajalle, jos tämä ei saa tietoja suoraan Verohallinnolta.

Lähes neljän miljoonan henkilön verokortti menee tulojen maksajalle automaattisesti Verohallinnosta ohjelmistorajapintaa pitkin. Työnantajan vastuulla on ilmoittaa, miten työpaikalla toimitaan.

Myös Kelaan ja eläkeyhtiöille verokortit siirtyvät automaattisesti. Poikkeuksena ovat uusien eläkeläisten verokortit: useimmissa eläkeyhtiöissä tuoreen eläkeläisen täytyy itse toimittaa verokortti eläkkeen maksajalle.

Poimintoja videosisällöistämme

LUE MYÖS:

Muistitko tarkistaa tulorajasi? Seuraava palkkasi voi huveta veroihin

Kannattaako ottaa veronpalautus vai mätkyt? Asiantuntija kertoo

Uhkaako ay-liittoja jäsenkato? Näin liitot varautuvat – ”Voi johtaa radikalisoitumiseen”