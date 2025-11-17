Muistitko tarkistaa tulorajasi? Seuraava palkkasi voi huveta veroihin

Loppuvuoden aikana moni palkansaaja havahtuu tilanteeseen, jossa hänen vuoden aikana ansaitsemansa tulot ovatkin ylittämässä verokortissa mainitun tulorajan. Jos et puutu tilanteeseen, osa loppuvuoden palkasta menee korkeamman lisäprosentin mukaan. Jos nostat tulorajaa, samalla nousee kaikkien tulojesi perusveroprosentti.

Monessa kotitaloudessa saatetaankin nyt pohtia, mikä on taloudellisesti järkevin vaihtoehto. Annanko osan palkasta mennä kireällä lisäprosentilla vai pyydänkö uutta verokorttia?

Veronmaksajain keskusliiton johtavalla verojuristilla Päivi Kaarella on asiaan selvä näkemys.

– Todennäköisesti molemmissa tapauksissa käteen jää aika saman verran, Päivi Kaari toteaa Verkkouutisille.

Hänen mukaansa lisäprosentti on korkea sen takia, että tulojen noustessa myös veroprosentti nousee. Tämä johtuu progressiivisesta tuloverotuksesta.

– Mitä isommat tulot, sitä isommat verot. Yhteiskunnassamme on hyväksytty, että näin se pitää mennä eli isompituloinen ei maksa vain euroissa enemmän veroja vaan hänen pitää maksaa myös suhteessakin enemmän veroa.

Tuloverotuksen kehitystä kuvataan tarkemmin tässä Veronmaksajain keskusliiton sivulla julkaistussa taulukossa.

Juuri progressiivinen tuloverotus selittää sen, miksi verokortin lisäprosentti on niin korkea. Mikäli tulorajasi ylittyy kesken vuoden, se tarkoittaa silloin sitä, että olet maksanut koko alkuvuoden ajan tuloistasi liian vähän veroa.

Kaari kertoo asiasta esimerkin. Jos tulorajasi on esimerkiksi 62 000 euroa, veroprosentti on laskennallisesti 23. Loppuvuodesta käy kuitenkin niin, että lopulliset tulosi nousevatkin 63 000 euroon. Silloin veroprosentin olisi pitänyt olla 23,5.

– Silloin verotus on koko vuoden ajan ollut liian matala, jonka vuoksi viimeisestä tuhannesta eurosta menee veroa niin paljon, että tilanne saadaan kohdilleen, Kaari kertoo.

Korkean lisäprosentin tarkoituksena ei ole olla rangaistus tulorajan yrityksestä, vaan korjata virheellistä verotusta. Jos lisäprosenttia ei perittäisi, edessä voisi olla jäännösverojen eli ”mätkyjen” maksaminen.

– Aina sekään ei riitä. Joskus voi tulla vielä jäännösverot päälle, vaikka osa tulosta menisikin lisäprosentilla.

Jos tuloraja on ollut liian alhainen, koko joulukuun palkka voi mennä kireällä lisäprosentilla. PIXABAY

Tulorajan nosto ei pelasta veroilta

Moni palkansaaja havahtuu tulorajan ylitykseen vasta loppuvuodesta, kun tuloraja on lähellä ylittymistä tai jo ylittynyt. Samalla se voi tarkoittaa sitä, että monet hätääntyvät ja menevät nostamaan verokorttinsa tulorajaa.

Taustalla saattaa olla jopa kuvitelma, että tulorajaa nostamalla voisi ikään kuin välttyä korkeammilta veroilta. Todellisuudessa asia ei ole näin yksinkertainen.

– Sitten käy niin, että verotoimisto laskee veroprosentin uudelleen ja nostaa tulorajaa. Silloin myös perusprosentti nousee.

Uuden tulorajan ansiosta palkansaaja voi välttää lisäprosentin, mutta hänen palkkaansa verotetaan korkeamman perusprosentin mukaan. Näin ollen vaikutukset ja tavoitellut taloudelliset hyödyt jäävät vähäisiksi.

– Todennäköisesti käteen jää saman verran kuin jos olisi antanut mennä osan palkasta lisäprosentin mukaan. Tämä johtuu siitä, että tulorajan alittava osa olisi mennyt edelleen alemman perusprosentin mukaan.

Loppuvuodesta ei ole enää paljon tehtävissä

Jos verokortissasi on liian alhainen tuloraja, tässä vaiheessa vuotta asialle ei ole enää paljoa tehtävissä. Tulorajan muutoksella voi vaikuttaa enää joulukuun palkanmaksuun ja maksupäivästä riippuen mahdollisesti myös marraskuun palkanmaksuun.

Ikävimmissä tapauksissa liian alhainen tuloraja voi johtaa siihen, että koko joulukuun palkka menee korkean lisäprosentin mukaisesti.

Jos palkka on ehtinyt jo mennä maksuun lisäprosentilla, tilanteelle ei ole enää mitään tehtävissä. Kaari antaa kuitenkin neuvon, jolla tilanteen voi välttää jatkossa.

– Ensi vuonna verokorttia kannattaa muuttaa hyvissä ajoin, jos tuloraja on liian pieni. Silloin verotus menee tasaisemmin.

Jos on töissä vain yhdessä työpaikassa, oman palkkakertymän voi yrittää laskea esimerkiksi lomarahojen saamisen jälkeen. Jos omat tulot ovat säännölliset, ne on helppo arvioida myös etukäteen ja siten vuoden palkkakertymästäkin saa hyvän käsityksen.

– Esimerkiksi elokuussa kannattaa lomarahojen saamisen jälkeen laskea, onko tuloraja ylittymässä loppuvuoden aikana. Oman tulorajan voi tarkistaa palkkalaskelmasta tai Omaverosta, Kaari vinkkaa.

Tulojen arviointi on erityisen tärkeää niille, joilla on useampi työnantaja. Kaari muistuttaa, että työnantajat eivät saa tietoa muiden työnantajien kautta maksetuista palkoista. Siksi tulorajan seuranta on palkansaajan omalla vastuulla.

Omaa tulorajaa kannattaa tarkkailla myös esimerkiksi palkankorotuksen yhteydessä. Palkan noustessa kannattaa muistaa myös se, että samalla oma veroprosentti nousee.

Jos haluat välttää ikävät yllätykset loppuvuodesta, tuloraja kannattaa laittaa jo vuoden alussa riittävän korkeaksi. PIXABAY

Tulot kannattaa arvioida mieluummin ylä- kuin alakanttiin

Maksettujen verojen kannalta sillä ei ole suurta merkitystä, missä vaiheessa vuotta tulorajaa nostaa. Palkansaajalle itselleen tilanne voi kuitenkin olla miellyttävämpi, jos verotuksen määrässä ei tapahdu suurta vaihtelua. Jos asiaan havahtuu vasta loppuvuodesta, veroprosenttikin voi nousta äkillisesti.

– Sehän on todella ärsyttävää, koska joulukuu on juuri se kuukausi, kun monilla rahaa menee yleensä tavallista enemmän, Kaari toteaa.

Lopuksi verojuristi antaa vinkin, jolla voi varmuudella välttää pelon siitä, että omasta palkasta osa menisi lisäprosentilla edes vahingossa.

– Itse tekisin niin, että alkuvuodesta arvioisin mieluummin tuloni liian korkeiksi kuin liian mataliksi. Tulot kannattaa ennemmin arvioida hieman yläkanttiin. Sitten kun lomat on pidetty ja lomarahat on maksettu, on helpompi arvioida loppuvuoden palkat.

Omaa palkkakertymää kannattaa seurata myös pitkin vuotta. Silloin tulorajaa saa nostettua ajoissa, mikäli tulot nousevatkin aiemmin luultuja korkeammiksi.

– Tilannetta kannattaa aina seurata, ettei loppuvuoden aikana tule yllätyksiä.

