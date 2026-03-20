Henrik Vuornos IS:lle: Marginaaliveroja pitää laskea

Kansanedustaja Henrik Vuornos (kok.) vaatii ylimpien marginaaliveroasteiden alentamista, kertoo Ilta-Sanomat.
Vaatimuksiaan Vuornos perustelee Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen (Etla) tuoreella tutkimuksella. Sen mukaan korkea marginaaliverotus hidastaa uralla etenemistä ja heikentää työnteon kannustimia. Liian korkea verotus johtaa jopa siihen, että valtion verotulot jäävät pienemmiksi kuin matalammilla veroasteilla.
– Tämän tutkimuksen johtopäätökset ovat varsin selkeitä, Vuornos huomauttaa IS:lle.
Korkeimmat marginaaliveroasteet ovat 58 prosenttia. Marginaalivero on sitä korkeampi, mitä suuremmat henkilön tulot ovat. Kireä marginaalivero tarkoittaa käytännössä sitä, että lisätyöstä saaduista korvauksista suurin osa voi mennä veroihin. Tämä vähentää työn kannustavuutta, sillä lisätyö hyödyttää silloin enemmän verottajaa kuin työntekijää itseään.
Kireä verotus ei kosketa vain suurituloisia. Marginaalivero voi viedä lisätyöstä saaduista korvauksista puolet jo keskituloisellakin työntekijällä.
Vuornoksen mukaan marginaaliverotusta pitäisi muuttaa niin, että lisätyöstä ei menisi veroihin missään tilanteessa yli 50 prosenttia.
– Aina saisi pitää puolet ansaitusta lisäeurosta, Vuornos perustelee.
Aiemmin marginaaliverot olivat nykyistäkin korkeampia. Petteri Orpon (kok.) hallitus laski ylimmät marginaaliveroasteet 58 prosentista 52 prosenttiin.