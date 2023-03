Tytär piirsi sodanvastaisen kuvan, venäläismiestä uhkaa vankeus

Viron entinen presidentti Toomas Hendrik Ilves arvostelee kovin sanoin Venäjällä käynnissä olevaa oikeudenkäyntiä, jossa venäläistä miestä syytetään armeijan ”häpäisemisestä”.

– On kyllä sairas, sairas, sairas maa, Ilves lataa tuohtuneena Twitterissä.

Venäläiset syyttäjät vaativat Aleksei Moskaleville kahden vuoden vankeusrangaistusta Venäjän armeijan ”häpäisemisestä”, kertoo BBC.

Venäjän viranomaiset pidättivät maaliskuun alussa Aleksein ja lähettivät hänen tyttärensä lastenkotiin tytön piirrettyä sodanvastaisen kuvan koulussa. Aleksei on yksinhuoltaja. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä jutussa.

Venäjän Tulan alueella sijaitsevan Jefremovin kaupungin lainvalvontaviranomaiset alkoivat kiinnittää huomiota Aleksei Moskaleviin, 53, ja hänen tyttäreensä Masha Moskaleviin, 12, viime vuoden huhtikuussa, kun Masha piirsi koulun kuvataiteen tunnilla sodanvastaisen piirroksen

Kuvassa oli Ukrainan ja Venäjän liput saatesanoilla ”ei sodalle” ja ”kunnia Ukrainalle”. Lisäksi kuvaan oli piirretty lastaan Venäjän ohjuksilta suojeleva äiti. Mashan opettaja kertoi piirustuksesta rehtorille, joka ilmoitti asiasta viranomaisille.

Joitakin päiviä myöhemmin Aleksei sai syytteen Venäjän armeijan ”häpäisemisestä”, koska hän oli kirjoittanut sodanvastaisen kommentin Odnoklassniki-somealustalle.

Viranomaiset aloittivat viime vuoden joulukuussa Alekseita kohtaan rikosoikeudellisen menettelyn, jossa häntä syytetään toistuvista sota-ajan sensuurilakien rikkomuksista. Lait kriminalisoivat Venäjän armeijan ”häpäisemisen”.

Aleksei on parhaillaan kotiarestissa oikeudenkäynnin ajan.

What a sick, sick, sick country. https://t.co/jIeKX7O5ZS

— toomas ilves aka "I'm not only on this site" 🙄 (@IlvesToomas) March 28, 2023