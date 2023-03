Venäläinen mies pidätettiin, tytär piirsi sodanvastaisen kuvan

Venäjän viranomaiset pidättivät keskiviikkona yksinhuoltajaisän ja lähettivät hänen tyttärensä lastenkotiin tytön piirrettyä sodanvastaisen kuvan koulussa, kertoo The Moscow Times viitaten ihmisoikeusjärjestö OVD-infon raporttiin.

Venäjän Tulan alueella sijaitsevan Jefremovin kaupungin lainvalvontaviranomaiset alkoivat kiinnittää huomiota Aleksei Moskaleviin, 53, ja hänen tyttäreensä Masha Moskaleviin, 12, viime vuoden huhtikuussa, kun Masha piirsi koulun kuvataiteen tunnilla sodanvastaisen piirroksen

Kuvassa oli Ukrainan ja Venäjän liput saatesanoilla ”ei sodalle” ja ”kunnia Ukrainalle”. Lisäksi kuvaan oli piirretty lastaan Venäjän ohjuksilta suojeleva äiti.

Mashan opettaja kertoi piirustuksesta rehtorille, joka ilmoitti asiasta viranomaisille.

Joitakin päiviä myöhemmin Aleksei sai syytteen Venäjän armeijan ”häpäisemisestä”, koska hän oli kirjoittanut sodanvastaisen kommentin Odnoklassniki-somealustalle. Lisäksi turvallisuuspalvelu FSB:n virkailijat kävivät Mashan luona koulussa.

Viranomaiset aloittivat viime vuoden joulukuussa Alekseita kohtaan rikosoikeudellisen menettelyn, jossa häntä syytetään toistuvista sota-ajan sensuurilakien rikkomuksista. Lait kriminalisoivat Venäjän armeijan ”häpäisemisen”.

Aleksei ja Masha lähtivät Jefremovista sen jälkeen, kun heidän talossaan tehtiin kotietsintä ja turvallisuusjoukot kuulustelivat Alekseita väkivaltaisesti.

Aleksei jäi kuitenkin tänään keskiviikkona kiinni uudessa asuinpaikassaan, ja hänet vietiin Jefremovin tutkintakomitean päämajaan. Masha vietiin lastenkotiin.

Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyksen Ukrainaan hieman yli vuosi sitten helmikuussa. Venäjän duuma hyväksyi viime vuoden maaliskuussa lain, joka mahdollistaa ankarat rangaistukset Venäjän asevoimia koskevan ”väärän” tiedon levittämisestä. ”Valheellisen” armeijaan liittyvän tiedon jakamisesta voi joutua vuosikausiksi vankilaan.

