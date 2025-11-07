Saavatko vapaaehtoiset leipoa ikäihmisille pullaa? Nyt tuli linjaus Kaisa Juusolta

Sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuson (ps.) mukaan elintarvikelaissa ei ole säännöstä, joka kieltäisi vapaaehtoisia leipomasta pullaa toimintatalon keittiössä.

– Lainsäädäntömme ei estä vapaaehtoisten osallistumista pullan leivontaan, kun elintarvikealan toimijan omavalvonta ja hygieniavaatimukset täyttyvät, totaa ministeri vastauksessaan aiheesta tehtyyn kirjalliseen kysymykseen.

Kansanedustaja Jouni Ovaskan (kesk.) kysymys liittyi julkisuudessa esillä olleeseen tapaukseen, jossa Pirkanmaan hyvinvointialue oli kieltänyt vapaaehtoisilta pullan leipomisen Hämeenkyrössä sijaitsevan Aurinkorinteen ikäihmisten päivätoiminnassa.

Ovaska oli kysynyt muun muassa Onko lainsäädäntö ja hyvintialueiden rahoitus ajan tasalla, jos tällaiset linjaukset vaikeuttavat vapaaehtoistoimintaa ympäri Suomen.

Pirkanmaan hyvinvointialue oli korostanut, ettei kyseessä ole säästötoimi vaan vedonnut asiassa elintarvikelakiin. Alue oli perustellut asiaa sillä, että hyvinvointialue vastaa keittiössä työskentelevien perehdytyksestä, elintarvikehygieniasta ja salmonellatarkastuksesta. Ja tämä koskee myös keittiössä olevia vapaaehtoisia, joilla on ollut hygieniapassi.

Juuson mukaan elintarvikelain muuttaminen ei toisi ratkaisua ongelmaan, vaan vastuu asiasta on hyvinvointialueilla:

– Keittiöstä vastuussa oleva elintarvikealan toimija vastaa keittiössä tapahtuvan toiminnan hygieenisyydestä ja toiminnassaan valmistettavien elintarvikkeiden turvallisuudesta. Jos hyvinvointialue omistaa keittiön, hyvinvointialueella on päätösvalta siitä, millaista toimintaa keittiössä on ja keitä keittiöön päästetään. Elintarvikevalvontaviranomaiset puuttuvat toimintaan vain, jos elintarvikelainsäädäntöä rikotaan tai elintarviketurvallisuus vaarantuu.

Ministeri kuvaa vastauksessaan myös, miten Petteri Orpon (kok.) hallitusohjelma sisältää useita kirjauksia, jotka liittyvät vapaaehtoistoiminnan edistämisen sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä ikäihmisten parissa.

Ministeri tiivistää lopuksi, että Pirkanmaan hyvinvointialue on itsehallinnollinen organisaatio, jolla on lähtökohtainen vastuu toiminnastaan ja linjauksistaan.

– Luotan, että Pirkanmaan hyvinvointialue järjestää väestönsä tarvitsemat palvelut kaikissa tilanteissa lainsäädäntöä noudattaen, ihmislähtöisesti ja inhimillisesti.