Saara-Sofia Sirénin mukaan EU-jäsenyysprosessin eteneminen toisi toivoa sodan runtelemaan Ukrainaan. AFP / LEHTIKUVA / SERGEI SUPINSKY

Saara-Sofia Sirén: EU-jäsenyysprosessin edistyminen olisi Ukrainalle tärkeää

  • Julkaistu 28.09.2025 | 18:58
  • Päivitetty 28.09.2025 | 18:58
  • EU, Ukraina
Kokoomusedustajan mukaan Venäjällä ei ole mitään aikomusta rauhaan.
Ukraina näkee EU-jäsenyysprosessin edistymisen tärkeänä osana tulevia turvallisuusjärjestelyjä, kertoo kokoomuksen kansanedustaja Saara-Sofia Sirén tiedotteessaan.

Suuren valiokunnan puheenjohtajana toimiva Sirén on vieraillut viikonloppuna Ukrainassa yhdessä muiden jäsenmaiden EU-valiokuntien puheenjohtajien kanssa. Puheenjohtajat tapasivat Ukrainan johtoa ja kansalaisyhteiskuntaa sekä tutustuivat jälleenrakennukseen ja Venäjän aiheuttamiin tuhoihin.

Sirén kommentoi myös Venäjän rajua viimeöistä drooni- ja ohjusiskua Kiovaan.

– Jatkuvat iskut siviilikohteisiin alleviivaavat, ettei Venäjällä ole mitään aikomusta rauhaan, Sirén linjaa.

Hän painottaa, että puolustuksen vahvistamisen, lisätuen ja uusien sanktioiden lisäksi Ukraina näkee EU-jäsenyyspolulla eteneminen keskeisenä osana turvallisuusjärjestelyjä.

– Samalla EU-jäsenyysprosessin eteneminen loisi tulevaisuudenuskoa vaikeiden sotaolojen keskelle, kokoomusedustaja muistuttaa.

– Siksi valiokuntien puheenjohtajien vierailu on ukrainalaisille tärkeä.

EU-valiokuntien puheenjohtajien vierailun päätyttyä Sirén kertoo jatkavansa tapaamisia Ukrainassa ja Moldovassa Suomen Etyj-puheenjohtajuuden tasa-arvoerityisedustajan tehtävään liittyen.​

