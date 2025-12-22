Saako työnantaja paljastaa kollegan palkkatietoja? Tästä direktiivissä on kyse

Sosiaali- ja terveysministeriö oikoo väärinkäsityksiä palkka-avoimuutta koskevan EU-direktiivin täytäntöönpanosta. Ministeriö pyytää paraikaa lausuntoja asiasta koskevaan hallituksen esitysluonnokseen ja on samalla listannut vastauksia moniin kansalaisia askarruttaviin kysymyksiin.

Ministeriö korostaa, että palkka-avoimuusdirektiivi ei vaikuta henkilökohtaisten palkkatietojen julkisuuteen. Omaa palkkaa ei tarvitse paljastaa kollegalle, eikä työkaverin ole pakko kertoa omaansa, ellei halua. Työnantaja ei saa paljastaa työntekijälle toisen työntekijän palkkatietoja.

Työntekijällä on kuitenkin oikeus pyydettäessä saada tieto keskipalkkatasosta sukupuolen mukaan eriteltyinä hänen kanssaan samaa tai samanarvoista työtä tekevien osalta. Kaikille samanlaisissa tehtävissä oleville ei tarvitse maksaa samaa palkkaa, kunhan eri palkka on perusteltu sukupuolineutraalisti ja objektiivisesti.

Palkan tai palkkahaitarin ilmoittaminen työnhakijalle tulee pakolliseksi rekrytoinnissa. Palkka tai palkkahaitari on ilmoitettava työnhakijalle riittävän ajoissa, kuten julkaisemalla tiedot työpaikkailmoituksessa, antamalla ne ennen työhaastattelua tai muulla tavoin. Työnantaja ei saa kysyä työnhakijalta aikaisempien työsuhteiden palkkaa eikä työsopimuksiin saa sisällyttää palkkasalaisuutta koskevia ehtoja.

Hallituksen esitysluonnoksen mukaan ”työnantajien on varmistettava, että työpaikkailmoitukset ja niissä käytettävät tehtävänimikkeet ovat sukupuolineutraaleita”.

Hallituksen esitysluonnoksen mukaan direktiivin täytäntöönpano tulisi Suomessa voimaan toukokuussa 2026. Ministeriön lausuntokierros päättyy 9.2.2026.