S-400-patteri liekeissä Venäjän maaperällä – uusi isku Himarsilla

Ukrainan kerrotaan tuhonneen venäläisen S-300/400-ilmatorjuntaohjusjärjestelmän Himars-raketeilla Venäjän Belgorodin alueella.

Sosiaalisessa mediassa kiertää video (jutun alla), joka väitetysti näyttää savun nousevan tuhoutuneen ilmatorjuntajärjestelmän yllä.

– Pitkään viivästynyt USA:n lupa käyttää Himars-raketteja iskuihin rajan yli Venäjän maaperälle alkaa tuottaa tuloksia. Tässä kuvamateriaalia S-300/S-400-ilmatorjuntaohjusjärjestelmästä, jota Venäjä käyttää myös maamaaleihin rusikoidessaan Harkovaa. Sijainnin kerrotaan olevan Belgorodin alueella, sanoo Wall Street Journalin ulkomaankirjeenvaihtaja Jaroslav Trofimov viestipalvelu X:ssä.

Hän viittaa Spy Dossier -Telegram-kanavan tietoihin.

USA muutti linjaansa ja sallii nyt Ukrainan iskut Venäjän maaperälle joillakin amerikkalaisaseilla. Aseilla saa ampua rajan yli vain Ukrainan koillis- ja pohjoisosissa sellaisiin kohteisiin, jotka luovat suoran uhan. Esimerkiksi ATACMS-ohjusten käyttö Venäjän sisällä on edelleen kielletty.

Ukraina haluaisi iskeä muun muassa hyökkääjän joukkokeskittymiin ja lentokentille syvällä Venäjän alueella ja takalinjoilla.

Long-delayed U.S. permission to use HIMARS GMLRS to strike across the Russian border starts to bring results. Here is footage of an S-300/S-400 missile system that Russia also uses in surface-to-surface mode to pummel Kharkiv. Location said to be in Belgorod region. Source:… pic.twitter.com/YiM5NmDrkZ

A video appeared online that reportedly shows the result of a HIMARS strike on a S-300/S-400 complex in Belgorod region of Russia.

I've added a picture in the end of the video. I think it adds a little something. pic.twitter.com/VrCTITiIAH

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 3, 2024