Ryöstetyt vainajat halutaan palauttaa Suomeen – ministerille kysymys

Kokoomuksen kansanedustaja Pauli Kiuru on jättänyt eduskunnassa kirjallisen kysymyksen, joka koskee 1800-luvulla vietyjen vainajien ja heidän ruumiinosiensa palauttamista.

Tukholman Karoliinisessa instituutissa on säilytetty anatomista kokoelmaa, joka on peräisin pääasiassa vuonna 1873 tehdyistä hautakaivauksista. Kokoelmaan sisältyy noin 80 nykyisen Suomen alueelta peräisin olevaa pääkalloa, joista merkittävä osa on Pälkäneeltä.

Jo kolmas ministeri on vastaamassa Pauli Kiurun aihetta koskevaan kysymykseen. Kahteen ensimmäiseen kysymykseen vastasi tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk.) ja viimeisimpään tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen (kesk.). Neljäs kirjallinen kysymys ohjataan todennäköisesti tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkosen (kesk.) vastattavaksi.

Kansanedustajan mukaan palautuksella olisi vahva symbolinen merkitys. Hän muistuttaa rotuteorioiden synkästä historiasta. Kalloindeksit ja muut vastaavat selitystavat ovat osoittautuneet kestämättömiksi sekä eettisiltä perusteiltaan että todisteluvoimaltaan.

– Pääkalloja ja elävien ihmisten päitä mittaamalla Gustaf Retzius pyrki todistamaan rotuteorian oikeaksi. Sen mukaan ruotsalaiset olivat valiokansaa ja suomalaiset edustivat alempaa rotua, jolle ominaisia piirteitä olivat muun muassa alakuloisuus ja hidasälyisyys. Rotuteorioiden historia on synkkä, Pauli Kiuru toteaa tiedotteessa.

Hänen mukaansa Suomi on osoittanut tahdikkuutta ja hienoa kansainvälistä diplomatiaa luovuttamalla Yhdysvaltojen alkuperäiskansojen edustajille Suomen kansallismuseon Mesa Verde -kokoelman. Palautus kunnioitti YK:n vuoden 2007 julistusta alkuperäiskansojen oikeuksista vainajiensa kotiuttamiseen. Kokoelman luovutuspäätös oli esillä tasavallan presidentti Sauli Niinistön vierailulla Valkoisessa talossa vuonna 2019.

Neuvotteluita virkamiestasolla

Antti Kurvinen totesi viime vuoden elokuussa, että opetus- ja kulttuuriministeriö on käynyt pitkään virkamiestasolla keskusteluja jäännösten mahdollisesta palauttamisesta Suomeen. Asiasta keskusteltiin kesäkuussa 2021 Ruotsin suurlähettiläs Nicola Clasen kanssa.

Päätöksenteon eteneminen Ruotsissa edellyttää virallista palautuspyyntöä Suomesta. Kurvinen sanoi tuolloin, että pyyntöä valmisteltiin ministeriössä. Hän lupasi ottaa asian esille ruotsalaisen ministerikollegansa kanssa.

Huhtikuussa 2022 uudeksi tiede- ja kulttuuriministeriksi nimitettiin Petri Honkonen.

– Pidän tärkeänä, että myös uusi ministeri perehtyy asiaan ja jatkaa edeltäjiensä hyvää työtä. Lienee selvää, että ilman ministerin myötävaikutusta asia ei etene toivottuun lopputulokseen, Pauli Kiuru sanoo.

