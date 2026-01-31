Ruotsista linjaus ydinaseista: Pelotetta vahvistettava

Ruotsin varapääministeri Ebba Busch kertoo kannattavansa Euroopan oman itsenäisen ydinasepelotteen vahvistamista. Busch ei kuitenkaan kannata ydinaseiden sijoittamista Ruotsiin, hän kertoo SVT:n haastattelussa.

Keskustelu Yhdysvaltojen sotilaallisesta tuen ja transatlanttisen yhteistyön tulevaisuudesta on kiihtynyt Donald Trumpin toisella presidenttikaudella, viimeksi Trumpin tavoiteltua avoimesti Nato-kumppani Tanskalle kuuluvaa Grönlantia. Useat asiantuntijat ovat puhuneet eurooppalaisen puolustusyhteistyön ja ydinasepelotteen kehittämisen puolesta, ja Ruotsissa on jopa väläytetty oman ydinaseohjelman käynnistämistä. Dagens Nyheter esitti pääkirjoituksessaan aikaisemmin tammikuussa yhteistä pohjoismaista ydinasetta.

Yleisradioyhtiö SVT onkin arvioinut keskustelun ydinaseista muuttuneen maassa täysin, ja ”kylmän reaalipolitiikan” nyt ohittavan idealistisemman käsityksen ydinaseriisunnasta.

Perjantaina kristillisdemokraattien puheenjohtaja, varapääministeri Busch kertoi kannattavansa eurooppalaisen ydinasepelotteen vahvistamista Ranskan ja Britannian jo olemassa olevien kyvykkyyksien pohjalta. Kyse on Euroopan ja Ruotsin aseman parantamisesta, hän sanoi.

– Eihän kukaan halua ydinaseita. Me kannatamme ydinaseiden leviämisen estämistä, emme halua maailmaan lisää ydinaseita. Mutta tämänhetkinen turvallisuustilanne ole sellainen, Busch sanoi.

Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson sanoi viime viikolla Ruotsin osallistuva Nato-jäsenenä kaikkiin eurooppalaista ydinasepelotetta koskeviin keskusteluihin.

Europarlamentaarikko ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Mika Aaltola (kok.) peräänkuulutti Verkkouutisissa perjantaina keskustelua Euroopan ydinaseista. Hänen mukaansa ydinaseen jakamisen mallista voitaisiin neuvotella Ranskan ja Britannian kanssa, tai vaihtoehtoisesti Pohjoismaissa voitaisiin valmistella oman pelotteen luomista muiden EU-maiden kanssa.

– EU:n perussopimus mahdollistaa halukkaiden koalition, joka voisi liikkua eteenpäin ydinasekysymyksessä. Tämä tarkoittaisi niitä maita, jotka ovat asiasta huolissaan ja haluavat hankkeeseen osallistua, Aaltola sanoi.