Ruotsin pääministeri paljastaa: Näin maailmantilanne vaikuttaa tehtävään

Ruotsin pääministeri-instituutio täyttää 150 vuotta, ja juhlavuoden kunniaksi nykyinen pääministeri Ulf Kristersson on kirjoittanut tehtävän historiaa ja kehitystä tarkastelevan esseen Svenska Dagbladetiin. Kristersson kuvailee pääministeriä joukkueenjohtajaksi, jonka on uskallettava tehdä valintoja ”oikeutettujen intressien” välillä.

Moderaatteja edustava Kristersson on toiminut pääministerinä vuodesta 2022, ja hän tavoittelee jatkokautta syyskuun valtiopäivävaaleissa. 62-vuotiaalla Kristerssonilla on takanaan pitkä poliittinen ura, sillä hänet valittiin valtiopäiville ensimmäisen kerran vuonna 1991.

Kristersson toteaa maailman ja pääministerin toimenkuvan muuttuneen varsin radikaalisti viime vuosikymmenten aikana. Kristerssonin edeltäjistä pitkäaikaisin, tehtävässä vuosina 1946-1969 toiminut Tage Erlander ei tiettävästi pääministeriytensä ensimmäisenä viitenä vuotena tehnyt virkamatkoja Pohjoismaiden ulkopuolelle. Nyt puolueettomuus on historiaa, ja Ruotsi niin EU:n kuin Naton jäsen, Kristersson kirjoittaa.

Tiedonsaanti on pääministerin tehtävässä keskeistä, Kristersson toteaa. Ruotsin historiasta löytyy esimerkkejä, joissa pääministeri on turvallisuuspoliittisesti herkissä kysymyksissä joutunut sivuraiteille. Ruotsin hallituksen tiedonsaanti- ja analysointikyvykkyyksiä onkin 2000-luvulla useampaan otteeseen vahvistettu.

– Aiemmin saattoi ehkä vedota siihen, ettei tiennyt mitään – sen, joka ei asiasta tiennyt, ei voitu odottaa siihen reagoivan. Mutta tietämättömyys ja tiedon puute eivät enää vapauta vastuusta, Kristersson kirjoittaa.

Pääministeri viittaa muun muassa vain viikkoja sitten alkaneeseen Iranin sotaan todeten, että ”levottomassa maailmassa meidän odotetaan hoitavan asiat oikein kotipuolessa”. Päättäjien odotetaan toisin sanoen olevan vaikeissakin tilanteissa ajan tasalla.

Kristersson kuvailee pääministerin toimivan tasapainottelijana ja välittäjänä hallituksen sisäisissä ja eri ministeriöiden välisissä konflikteissa. Usein molemmilla osapuolilla on täysin perusteltuja näkemyksiä, ”eivätkä nämä konfliktit ratkea itsestään”.

– Pääministerin perustehtävä pysyy samana: ajan ja vaivan omistaminen politiikan suurelle kuvalle, eli sellaiseen, jota yksikään yksittäinen ministeri ei voi kokonaisuudessaan hahmottaa tai määrätä. Sekä hallituksen johtajan ominaisuudessa pätevien ministereiden nimittäminen – sellaisten, joiden johdossa ministeriö toimii kokonaisuutta palvellen.