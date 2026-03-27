Ruotsi luopui perintöverosta yli 20 vuotta sitten, vaikutukset odotettua suuremmat

Ruotsissa perintö- ja lahjaveron poistolla oli lukuisia myönteisiä vaikutuksia talouskehitykselle. Asia nousi esille Helsingin Kulttuurikasarmissa käydyssä keskustelussa. Keskustelun nostaa esille sitä seurannut Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) johtaja Sami Pakarinen viestipalvelu X:ssä.
Keskustelu käytiin seminaarissa, joka oli EK:n järjestämä. Seminaarissa keskityttiin kuulemaan, millaisia vaikutuksia lahja- ja perintöveron poistolle on ollut Ruotsissa.
– Saimme kuulla pysäyttäviä huomioita naapurista: Anders Ydstedt avasi, miten perintöveron poisto vuonna 2005 muutti Ruotsin talouden suunnan. Tavoitteet saavutettiin ja vaikutukset olivat jopa odotettua suuremmat, Pakarinen toteaa.
Tukholman kauppakorkeakoulun professori Mattias Nordqvist ja tohtori Mohamed Genedy toivat pöytään kovaa faktaa verosta luopumisen vaikutuksista. Tuoreet tutkimustulokset osoittavat, että perintö- ja lahjaveron poisto Ruotsissa vauhditti merkittävästi ruotsalaisten yritysten kasvua, joita veron poisto koski.
Vakuutusyhtiö Lähitapiolan pääjohtaja Sari Heinonen vertasi Suomen ja Ruotsin pääomamarkkinoita.
– Ruotsi vie kultaa kaikilla mittareilla. Jotta voimme houkutella ja pitää pääomia Suomessa, verotus ei saa muodostua esteeksi kasvun tielle, Pakarinen huomauttaa.
Helsingin kaupungin entinen pormestari Juhana Vartiainen (kok.) päätti puheenvuorot ylistämällä ruotsalaista kansankapitalismia.
– Viesti oli selvä: meidänkin on luotava ympäristö, jossa jokaisella suomalaisella on mahdollisuus ja kannustin vaurastua omistamisen kautta. Ruotsi on pitkässä kaaressa onnistunut tässä hienosti! Pakarinen toteaa.