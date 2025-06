Ruotsin ylipäällikkö painajaisskenaariosta: Venäjä on valmis riskinottoon

Venäjä voi pahimmassa tapauksessa suunnata katseensa Ukrainan jälkeen hyvinkin nopeasti länteen, sanoo Ruotsin puolustusvoimien ylipäällikkö Michael Claesson Aftonbladetin haastattelussa. Claesson kommentoi Tanskan kansankäräjien puolustusvaliokunnan puheenjohtajan Rasmus Jarlovin varoitusta siitä, että Venäjä voi hyökätä Eurooppaan heti mikäli Ukrainaan saadaan aikaan sille mieluisa rauhansopimus.

Ruotsin puolustusvoimien ylipäällikkönä viime syksystä toiminut Claesson ei pidä tanskalaispolitiikon varoitusta ollenkaan epärealistisena.

– Mielestäni se ei ole mitenkään mieletön skenaario. Seuraamme ja arvioimme luonollisesti Venäjän operatiivisten ja strategisten kykyjen uudelleenmuodostumista useamman vuoden aikavälillä.

Claesson toteaa, ettei ”lisää todisteita Venäjän valmiudesta strategiseen riskinottoon” tarvita.

Maailmanpolitiikassa on koettu nopeita käänteitä viime aikoina, ja jatkuva epävarmuus saattaa avata Venäjälle mahdollisuuksia sotilaallisiin operaatioihin, ruotsalaiskenraali arvioi.

– Maailma on tällä hetkellä äärimmäisen epävakaa. Yhtenä viikkona olemme lähellä jonkinlaista rauhansopimusta tai ainakin tulitaukoa Ukrainassa. Tämä tuo mukanaan sekä mahdollisuuksia että riskejä siinä mielessä, että se luo edellytyksiä venäläisten joukkojen uudelleensijoittamiselle. Meidän on tiedostettava tämä, etenkin lähialueellamme.

Siinä missä Venäjän uhka on ollut jo pitkään tiedossa, on Donald Trumpin kausi luonut uusia epävarmuustekijöitä Euroopan turvallisuudelta kannalta tärkeään transatlanttiseen suhteeseen. Euroopan on jatkossa otettava suurempi vastuu omasta turvallisuudestaan, mutta Naton turvatakuut pitävät tulevaisuudessakin, Claesson sanoo.

– Olen tehnyt selväksi, etten kuule amerikkalaiselta taholta mitään puheita siitä, että ”vetäydymme liitoumasta” tai ”vetäydymme osista sopimusta, esimerkiksi 5. artiklasta”. Päinvastoin, he ovat selvästi sitä mieltä, että he seisovat tämän takana. Saman aikaan Eurooppaa vaaditaan selkeästi ottamaan suurempaa roolia.