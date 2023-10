Ruotsin ulkoministeri: Tarjoamme kaikkea apua kaasuputken vaurioihin

Ruotsin ulkoministeri Tobias Billström osoittaa tukensa Suomelle ja Virolle liittyen Baltic Connector -maakaasuputken vaurioitumiseen.

– Ruotsi seisoo pohjoismaisten ja baltialaisten kollegojemme rinnalla ja on valmis tarjoamaan kaikkea apua liittyen Viron ja Suomen vedenalaisen infrastruktuurin vaurioihin, hän sanoo viestipalvelu X:ssä.

Vedenalaisen infrastruktuurin vaurioituminen on otettu vakavasti ja sen syitä on tutkittu sunnuntaista lähtien. Valtionjohto on ollut tilanteesta tiiviisti informoitu.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö antoi aikaisemmin lausunnon.

– On todennäköistä, että sekä kaasuputken että tietoliikennekaapelin vauriot ovat seurausta ulkopuolisesta toiminnasta. Vaurioiden syy ei ole vielä selvillä, tutkinta jatkuu Suomen ja Viron yhteistyönä, presidentti Niinistö sanoo.

– Olemme myös jatkuvasti yhteydessä liittolaisiimme ja kumppaneihimme. Keskustelin tänään Naton pääsihteeri Jens Stoltenbergin kanssa. Nato on valmis avustamaan tutkimuksissa.

Presidentti Niinistön mukaan Suomi on varautunut ja valmiutemme on hyvä.

– Näillä tapahtumilla ei ole vaikutusta huoltovarmuuteemme.

