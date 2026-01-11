Ruotsin pääministeri: Yhdysvaltain tulisi olla kiitollinen Tanskalle

Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson avasi sunnuntaina Folk och Försvar -konferenssin puheella. Kristersson otti kantaa Yhdysvaltain hallinnon viimeaikaisiin toimiin, joita hän kuvasi vaarallisiksi sääntöpohjaiselle maailmanjärjestykselle. Pääministeri jakoi puheensa viestipalvelu X:ssä.

Kristersson puolusti Ruotsin naapurimaata Tanskaa, joka on joutunut Yhdysvaltain kovenevan retoriikan ja Grönlantiin kohdistuvien aluevaatimusten kohteeksi.

– Yhdysvaltain hallinnon uhkaava retoriikka Tanskaa ja Grönlantia kohtaan kohtaa – ja syystäkin – erittäin jyrkkää kritiikkiä.

Pääministerin mukaan Yhdysvaltain hallinnon uhkaus on kohdistunut yhteen maan uskollisimmista liittolaisista.

– Yhdysvaltain pitäisi päinvastoin kiittää Tanskaa. Afganistanissa ja Irakissa yli 50 tanskalaista sotilasta on maksanut tuosta lojaliteetista korkeimman hinnan, Kristersson muistutti puheessaan, Kristersson sanoo.

Hän painotti, että Ruotsi, Pohjoismaat ja Baltian maat seisovat Tanskan tukena.

Kuluvasta vuodesta Kristersson ennustaa vaikeaa. Pääministerin mukaan Ruotsin kaltaiselle maalle tilanne on erityisen vakava.

– Nyt kun siirrymme vuoteen 2026 ja näemme kenties orastavia mahdollisuuksia rauhaan Ukrainassa, näemme samalla, että kyseinen maailmanjärjestys on uhatumpi kuin vuosikymmeniin. Se on vaarallista monella tavalla. Suurten konfliktien riski kasvaa, mutta kasvaa myös riski sille, että pienemmät kansakunnat uhrataan matkan varrella.

Vaikka maailmantilanne on vaikea, Kristersson kehotti ruotsalaisia välttämään paniikkia. Hän esitteli viisikohtaisen suunnitelman Ruotsin turvaamiseksi, jonka ytimessä on muun muassa sotilaallinen varautuminen ja siviilipalveluksen laajentaminen.