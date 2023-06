Ruotsi lähetti yllättävän edustajan Turkkiin – ”paras valttikorttimme”

Entinen pää- ja ulkoministeri Carl Bildt edusti Ruotsia Turkin uudelleenvalitun presidentin Recep Tayyip Erdoganin virkaanastujaisissa lauantaina. Turkki ei ole toistaiseksi hyväksynyt Ruotsin Nato-jäsenhakemusta, ja nyt 73-vuotiaan veteraanipolitiikon osallistuminen Ankaran lauantaiseen seremoniaan on herättänyt spekulaatioita ex-pääministerin mahdollisesta roolista Nato-prosessissa.

Bildt toimi Ruotsin pääministerinä vuosina 1991-1994 ja ulkoministerinä 2006-2014. Hänellä on lisäksi ollut useita kansainvälisiä tehtäviä, ja ex-pääministeri esiintyy nykyään usein maailmanpolitiikan käänteiden kommentaattorina. Bildt on kommentoinut myös Turkin politiikkaa, ja esimerkiksi vuonna 2016 hän kehotti Eurooppaa asettumaan presidentti Erdoganin tueksi epäonnistuneen vallankaappausyrityksen jälkeen.

Bildt on Twitterissä kommentoinut lauantain virkaanastujaisseremoniaa. Hän luonnehti tilaisuutta ”vakuuttavaksi”.

Kaikesta huolimatta Ruotsilla ja EU:lla on oltava hyvät välit 85 miljoonan asukkaan ja geopoliittisesti tärkeään Turkkiin, hän kirjoittaa.

Nyt Ruotsin entinen Turkin-lähettiläs Michael Sahlin selittää Expressenille, minkä takia juuri aktiivipolitiikasta vuosia sitten luopunut Bildt edusti Ruotsia esimerkiksi ulkoministeri Tobias Billströmin sijasta. Koska Ruotsin ja Turkin välinen Nato-kiista on yhä ratkaisematta, ei Ruotsista nyt mielellään lähetetä ministeritason edustajia Erdoganin puheille, Sahlin kertoo. Nato-prosessin eri käänteiden aikana ruotsalaisministerit ovat toistuvasti palanneet Ankarasta tyhjin käsin, hän toteaa.

– Mutta meidän on kuitenkin osoitettavaa hyvää tahtoa, jolloin lähetämme parhaan valttikorttimme, Carl Bildtin. Hän on yksi Ruotsin näkyvimmistä diplomaattisista toimijoista maailmalla, ja hänellä on aikaisemmissa tehtävissään ollut paljon Turkin kanssa tekemisissä.

Myös Bildtin tuki Erdoganille vuoden 2016 vaallankaappausyrityksen jälkeen vaikuttaa asiaan, Sahlin uskoo.

Kysymykseen, vaikuttaako Bildtin vierailu Ruotsin Nato-prosessiin, ei Sahlinilla ole selkeää vastausta.

– Hyvin vaikea sanoa, sillä se kysymys on niin paljon suurempi.

Sahlinin mukaan Turkin Nato-jarrutuksen taustalla vaikuttavat etenkin Turkin ja Yhdysvaltojen suhteet. Turkki havittelee nyt etenkin yhdysvaltalaisia hävittäjiä, ja hävittäjäkauppojen linkittämisestä Ruotsin jäsenhakemuksen ratifiointiin on spekuloitu viime kuukausina.

– Jos näin on, niin Ruotsi on pelkkä pelinappula. Siinä tapauksessa Bildtin vierailu muutenkin väkirikkaassa tapahtumassa tuskin merkitsee mahdollisuutta edes keskusteluihin.

In spite of everything 🇹🇷 with its 85 million people and critical geostrategic position is a country 🇸🇪🇪🇺 needs to have good working relations with. It was good to be with also ⁦@VDombrovskis⁩ 🇪🇺 at the ceremony today – and our presence was obviously appreciated. pic.twitter.com/ZApFIl6WBS

— Carl Bildt (@carlbildt) June 3, 2023