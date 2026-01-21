Verkkouutiset

Ulf Kristersson. / AFP / LEHTIKUVA / JOHN THYS

Ruotsi ei osallistu USA:n Gaza-aloitteeseen

  • Julkaistu 21.01.2026 | 11:37
  • Päivitetty 21.01.2026 | 13:22
  • Ruotsi, USA
Pääministeri Ulf Kristersson kehottaa Donald Trumpia lopettamaan uhkaavan retoriikkansa.
Pääministeri Ulf Kristerssonin mukaan Ruotsi ei aio näillä näkymin osallistua Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin Gaza-rauhanneuvostoon.

Hän kehotti Sveitsin Davosissa järjestettävässä Maailman talousfoorumissa Trumpia lopettamaan uhkaavan retoriikkansa.

– Emme ole vastanneet virallisesti. Keskustelemme asiasta yhdessä muiden Euroopan maiden kanssa. Mutta Ruotsi ei allekirjoita tekstiä sen nykyisessä muodossaan, Ulf Kristersson sanoi Dagens Nyheter -lehden mukaan.

Donald Trumpin neuvoston tehtävänä on valvoa Gazan rauhansuunnitelman toimeenpanoa ja alueen jälleenrakennusta. Kutsu lähetettiin myös tasavallan presidentti Alexander Stubbille ja lukuisille muille valtiojohtajille.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron kieltäytyi aiemmin kutsusta. Donald Trump reagoi tietoon vihaisesti ja uhkasi Ranskaa uusilla tullimaksuilla.

Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukashenka kertoi hyväksyneensä kutsun, ja Venäjän presidentti Vladimir Putin harkitsee asiaa.

