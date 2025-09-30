Ruotsalaisyritys on vienyt tuotteita Venäjän sotateollisuudelle koko sodan ajan

Ruotsalainen kuulalaakereista tuttu teollisuusyhtiö SKF on vienyt Venäjälle ainakin 500 miljoonan Ruotsin kruunun (noin 45 miljoonaa euroa) edestä tuotteita vuonna 2022 alkaneen hyökkäyssodan jälkeen, kertoo ruotsalaislehti Aftonbladet tullitietoihin viitaten.

Venäjälle on asetettu hyökkäyssodan seurauksena laajoja pakotteita, joiden joukossa on myös useita erilaisia kuulalaakereita sekä muita niin sanottuja kaksikäyttötuotteita, joilla on sekä siviili- että sotilaskäyttöä.

Kuulalaakereiden lisäksi Venäjä on tuonut SKF:n valmistamia moottoriajoneuvojen osia ja tarvikkeita sekä voimansiirtoakseleita yleensä kolmansien maiden kautta, Venäjän tullitiedoista selviää.

Aftonbladetin selvityksen mukaan Venäjä toi vuonna 2023 maahan SKF-yhtiön tuotteita noin 333 miljoonan kruunun (noin 30 miljoonaa euroa) edestä. Vuonna 2024 tuonti oli edelleen lähes 160 miljoonaa kruunua (noin 15 miljoonaa euroa), tullitiedot osoittavat. Lehden mukaan kauppa on jatkunut tänä vuonna edelleen: tammi-helmikuussa tuonti oli hieman yli 23 miljoonaa kruunua (noin 2 miljoonaa euroa).

Tukholman kauppakorkeakoulun Itäisen talousinstituutin (SITE) johtajan Torbjörn Becker muistuttaa, että ulkomaisten komponenttien tuonti Venäjälle on tärkeä tekijä maan sotakoneiston nykyisessä suoriutumisessa.

SKF kommentoi suhtautuvansa lehden paljastamiin tietoihin ”vakavasti”.

– Meillä on tiukka suoran ja epäsuoran myynnin kielto Venäjälle myös jakelijoiden kautta. Jos tästä huolimatta havaitsemme, että tuotteemme ovat päätyneet Venäjälle, toimimme välittömästi sopimusten ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti, yhtiö kommentoi kirjallisesti Aftonbladetille.