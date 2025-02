Ruotsalaiset vaunut moukaroivat Venäjän joukkoja – Puolustusministeri: Seuraamme ilolla

Ruotsin puolustusministeri Pål Jonson on tavannut ruotsalaiskalustolla taistelevia ukrainalaisia. Jonson on jakanut X-palvelussa kuvan tapaamisesta Ukrainan maavoimien 21. prikaatissa komppanianpäällikkönä palvelevan kapteeni Maksim Gorbatjukin ja prikaatin viestinnästä vastaavan kapteeni Sergei Dibrovin kanssa.

Jonsonin mukaan ukrainalaisjoukosta puhutaan toisinaan ”ruotsalaisena prikaatina”. Sen kalustoon kuuluu useita ruotsalaisia CV90-rynnäkkövaunuja ja saksalaiseen Leopard-vaunuun perustuvia Strv122-tankkeja.

Ruotsalaiskalusto on kerännyt runsaasti kiitosta rintamalta. Erityisesti CV90 suorituskyky on saanut kehuja ukrainalaissotilailta. Ruotsalaisvaunut ovat olleet mukana joissain viime vuoden kiivaimmista taisteluista. Sotilaat ovat ylistäneet vaunujen tekniikkaa, nopeutta ja suojausta.

Puolustusministeri Pål Jonson sanoo suoraan, että rintamakäytöstä saadaan arvokasta tietoa siitä, miten ruotsalaiskalusto toimii venäläisiä vastaan.

– Meille on elintärkeää saada palautetta ja varmistaa, pystyykö lahjoittamamme kalusto hoitamaan hommansa – puolustamaan Ukrainan vapautta ja olemaan hyödyksi sotilaiden käsissä rintamalla.

Jonson sanoo Ruotsin olevan myös valmis tekemään tarpeen vaatiessa muutoksia ja päivityksiä lahjoitettuihin vaunuihin.

– Saamme myös arvokasta tietoa siitä, miten ruotsalaista kalustoa käytetään tehokkaasti taistelukentällä. Kiitämme teitä siitä. Seuraamme ilolla, miten sotakalustomme jakaa kovia iskuja Venäjän aggressiota ja miehitystä vastaan.

