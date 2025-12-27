Ruotsalainen vapaaehtoinen sai tuomion Venäjällä – ”Imartelevaa”

Ukrainassa taisteleva ruotsalainen Christopher Forsbäck on tuomittu poissaolevana terrorismirikoksesta Venäjällä, useat ruotsalaismediat uutisoivat. Forsbäck itse suhtautuu tuomioonsa tyynesti.

– Olen immarreltu. Ilmeisesti olen suututtanut heidät niin, että he ryhtyvät tähän, ruotsalainen sanoo SVT:lle.

Forsbäck lähti vapaaehtoiseksi Ukrainan armeijaan ensimmäisen kerran heti Venäjän hyökkäyksen alettua helmikuussa 2022. Hän haavoittui vakavasti rintamalla, mutta on palannut Ukrainaan uusiin tehtäviin. Tällä hetkellä hän työskentelee Kiovassa.

Venäläinen tuomioistuin langetti Forsbäckille seitsemän vuotta vankeutta sekä lisäksi 20 vuoden passituksen rangaistussiirtolaan. Etsintäkuulutuksesta huolimatta Forsbäck kokee olonsa turvalliseksi, eikä usko venäläisten aktiivisesti etsivän häntä.

– Ei, mutta ei se tietenkään ole aivan kaukaa haettua, kun venäläisistä puhutaan. Jos he katsovat hyötyvänsä kiinniottamisestani, he tulevat yrittämään sitä. Mutta samalla tunnen oloni turvallisemmaksi Ukrainassa kuin kotona Ruotsissa. Venäläisten on paljon vaikeampi operoida täällä kuin Ruotsissa, hän sanoo Expressenille.

Forsbäck ei ole ensimmäinen vapaaehtoistaistelija joka on joutunut venäläisviranomaisten hampaisiin, ja hän sanoo tuomioiden tulevan ”kuin liukuhihnalta”. SVT:n haastattelema sota-asiantuntija Joakim Paasikivi kuvailee tuomioita lainvastaisiksi, sillä vapaaehtoiset eivät ole palkkasotureita vaan osa Ukrainan asevoimia.