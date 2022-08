Ruoan hinnan nousu tuskin pysähtyy vuoden vaihtuessakaan

– Ruoan hinnan nousu jäänee tänä vuonna kymmenen prosentin paikkeille, jos mitään yllättävää ei tapahdu, sanoo Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori Jyrki Niemi Verkkouutisille.

Suomessa jännitettiin keväällä millainen sato saataisiin parin heikomman vuoden jälkeen. Siltikään ruuan hinnan nousu ei pysähdy, vaikka viljatuotteisiin hinnannousu ei enää välttämättä kohdistu samalla tavalla kuin aiemmin.

– Tämän vuoden sadosta tulee näillä näkymin keskiverto. Se mahdollistaa sen, että viljaa riittää omiin tarpeisiin ja sitä jää jopa vientiin, Niemi sanoo.

Niemen mukaan Suomi on ollut jo pitkään omavarainen viljan suhteen. Se osaltaan helpottaa viljatuotteiden hinnan nousupainetta. Vuoden takaiseen verrattuna viljan tuottajahinnat ovat kaksinkertaiset. Kotieläintuotteissa kuten maidossa ja lihassa kaikkea hinnannousua ei olla vielä nähty ja niiden hinta tullee vielä nousemaan loppuvuotta kohti.

Eurooppa, joka on kärsinyt viime viikot tukahduttavasta helteestä ja on nähty ilmiöitä, joita ei ole kohdattu moneen vuosisataan. Yksi tällainen on Eurooppaa halkovan Rein-joen kuivuminen. Niemen mukaan kuivuus ei ole kuitenkaan ennättänyt tuhoamaan eurooppalaistakaan viljasatoa.

Viljasadosta tulee Euroopassa todennäköisesti keskiverto, mutta maissisadosta tulee normaalia huonompi. Ruoan hintaan maissisadonkaan epäonnistumisella ei ole suoraa vaikutusta, mutta huono maissisato voi nostaa rehun hintaa.

Vaikka suomalainen viljasato olisi erinomainen, niin Niemi ei lupaa, että sillä olisi suurta vaikutusta viljatuotteiden hintaan kotimaassa. Kansainväliset viljamarkkinat määrittävät viljan hinnan ja se vaikuttaa myös Suomen viljan hintaan. Tuottajille käteen jäävän rahan määrä vain on suurempi. Jos hinnat ovat Keski-Euroopassa korkealla, myös suomalaiset tuottajat saavat parempaa hintaa.

– Elämme yhteiseurooppalaisessa markkinassa, jossa vilja siirtyy helposti maasta toiseen. Siinä tilanteessa viljan hinta meillä ei välttämättä ole ihan sama kuin Saksassa tai Ranskassa, mutta lähellä sitä, Niemi sanoo.

Pellervon taloustutkimus ennusti kesällä ruoan hinnannousun olevan tänä vuonna 11 prosenttia ja Luonnonvarakeskus päätyi omassa ennusteessaan hieman maltillisempaan kymmenen prosentin hinnannousuun. Molemmat luvut ylittävän yleisen inflaationtaso, joka oli Tilastokeskuksen mukaan kesäkuussa 7,8 prosenttia.

Jyrki Niemen mukaan ennuste pitää edelleen paikkansa.

– Vuoden alussa ruuan hinta oli vain muutamia prosentteja kalliimpaa kuin viime vuonna. Viime vuoden heinäkuusta tämän vuoden heinäkuuhun ruoanhinta saattaa olla vieläkin korkeampi kuin 12 ja puoli prosenttia. Mutta koko vuoden keskiarvo jäänee kymmeneen prosenttiin, Niemi sanoo.

Niemi epäilee, että ruoanhinnan nousu tuskin pysähtyy vuoden vaihtuessakaan, mutta ensi vuonna nousu ei ole enää yhtä huimaa kuin tänä vuonna.

Vuoden loppua kohti mentäessä lihan ja maidon hinta jatkaa edelleen nousuaan. Tämä tarkoittaa sitä, että suomalaisten joulupöytä on huomattavasti kalliimpi kuin edellisinä vuosina.

Mihin hintaan suomalaiset kinkkunsa tänä vuonna ostavat?

– Sianlihan hinnannousu kohdistuu jossain määrin myös joulukinkkuihin. Edullisia kinkkuja löytyy edelleen varmasti, mutta parempiin kinkkuihin kohdistuu varmasti sellainen viidenneksen hinnannousu.