Romanian presidenttiehdokas otettiin kiinni, henkivartijan lattiasta löytyi melkein miljoona

Romanian presidenttiehdokas Călin Georgescu on otettu kiinni ja viety kuulusteltavaksi. Asiasta kertovat useat romanialaiset tiedotusvälineet.

Georgescun marraskuun lopulla saama epäilyttävä ääniryöppy presidentinvaalin ensimmäisen kierroksen äänestyksessä oli syy, miksi Romanian presidentinvaalia lykättiin puolella vuodella.

Georgescu oli verrattain tuntematon, Venäjä-myönteinen ja länsikriittinen ehdokas, kunnes viimeisinä kahtena viikkona ennen vaalien ensimmäistä kierrosta hänen suosionsa Tiktokissa räjähti. Romanian tiedustelun mukaan nopeasti aktivoituneessa verkostossa oli mukana noin 25 000 erillistä tiliä. Niistä 800 oli ollut olemassa vuodesta 2016 eli Tiktokin perustamisesta lähtien, mutta tileillä ei ollut ollut juuri mitään toimintaa ennen tämän vuoden marraskuuta. Lisäksi oli influenssereita, joita epäillään ostetun Georgescun tueksi vaikuttajamarkkinointia myyvän välitysalustan kautta. Georgescun alle kuuden prosentin vaalikannatus saatiin nopeasti kasvamaan Georgescu sai 24. marraskuuta pidetyllä ensimmäisellä kierroksella lopulta vajaat 23 prosenttia äänistä ja nousi presidenttikisan johtoon.

Kun vaaleja joulukuussa päätettiin lykätä, ryhtyivät tahot Georgescun lähellä sekä Georgescu itse kutsumaan koolle mielenosoituksia. Ennen mielenosoitusten alkamista otti Romanian poliisi kiinni noin kaksikymmentä pääkaupunki Bukarestiin saapunutta ja keskustan Yliopistoaukion ympäristön hotelleista huoneita varannutta entistä Ranskan muukalaislegioonan sotilasta. Miehet olivat aseistautuneita. Poliisin mukaan legioonalaiset toimivat ryhmänä, mutta saapuivat useampaa reittiä ja useampaan hotelliin välttääkseen itseensä kohdistuvaa huomiota.

Heidät oli kutsunut maahan Georgesculle työskentelevä, hän turvamiehekseen väitetty palkkasotilas nimeltä Horațiu Potra. Aluksi Georgescu kiisti edes tuntevansa Potraa, mutta myöhemmin selitys on vaihtunut siihen, ettei hän muista aivan tarkasti kaikkia tapaamiaan ihmisiä. Joulukuussa palkkasotilas Potra määrättiin tiukkaan matkustuskieltoon ja pysymään kotikaupungissaan jalkapannalla valvottuna. Aiemmin Potran yhteytensä Venäjälle eivät ole aivan selvät, mutta hänestä on löydetty valokuva, jossa hän poseeraa edellisen Romaniassa toimineen Venäjän suurlähettilään Valeri Kuzminin vieressä.

Keskiviikkona romanialaiset mediat kertoivat syyttäjän hankkimista todisteista. Etsintöjä on tehty yhteensä 47. Niiden kohteina on ollut 27 ihmistä viidessä eri maassa. Rengas palkkasotilas-Potran ja hänen kumppaninsa Georgescun ympärillä kiristyy.

Yhtenä etsinnän kohteista ovat olleet Horatiu Potran omistamat kiinteistöt. Potran kotoa löytyi lattiaan piilotettu kassakaappi, jonka sisällä oli noin 900 000 euroa käteistä rahaa. Lisäksi kodin muista huoneista huoneista löytyi lisää rahaa, runsaasti aseita sekä syyskuun kuudennelle päivätty Emirates-lentoyhtiön boarding pass bisnesluokan lennolle Moskovasta Dubaihin. Maihinnousukortti oli Horatiu Potran nimellä.

Jo aiemmin kävi ilmi, että romanialainen CEC-pankki oli lokakuussa jäädyttänyt viisitoista Potralle ja neljälle hänen nimiinsä rekisteröidylle yritykselle kuuluvaa pankkitiliä. Yleisten pankkiehtojen mukaan jäädyttämisessä voi kyse olla petoksellisesta toiminnasta, pakotteiden rikkomisesta, terrorismin rahoittamisesta tai rahanpesusta.

Călin Georgescun puhelunauhoitteita keskusteluista antisemitistisen äärijärjestöhahmo Marian Motocun kanssa on tullut julki.

– Jos kaikki sujuu hyvin, aloitan tammikuussa. On olemassa suunnitelma, on strategia, jonka vain minä tiedän, Georgescu sanoi.

– Kun on aika, kuten vuosi sitten sinulle sanoin, asioita ei monista syistä voida yhdistää. Sitten sinulla on paikkasi toiminnassa. Pysy lähellä tätä, hän jatkoi.

Heti puhelun jälkeen Motocu soitti Venäjän Bukarestin-suurlähetystön vaihteen kautta lähetystön apulaispuolustusasiamies Jevgeni Ignatieville. Ignatiev ei kuitenkaan vastannut.

Romanialaisen G4Median mukaan Georgescua epäillään nyt kielletyn organisaation perustamisesta, tukemisesta tai siihen kuulumisesta. Muita tutkintanimikkeitä ovat sotarikoksiin tai ihmisyyttä vastaan suuntautuviin rikoksiin syyllistyneen liikkeen julkinen mainostaminen ja tukeminen.

Viikonloppuna romanialainen politiikan konsultti Dan Andronic kohahdutti väitteellä, että Georgescun puolueen AUR:n johto olisi maksanut libanonilaistaustaiselle somevaikuttaja Mario Nawfalille 800 000 euroa Georgescun julkisesta tukemisesta. Nawfal on kiistänyt väitteen.

Nawfal on haastattelut Georgescua ja kutsunut tätä jatkuvasti ”Romanian oikeutetuksi presidentiksi” jota ”kohdellaan väärin”. Keskiviikkona iltapäivästä Georgescun kiinnioton tultua julki Nawfal väitti X-tilillään että Romania on ”pidättänyt opposition, kumonnut vaalit ja demokratia kuolee”. Samalla Nawfal on väittänyt noin kahdelle miljoonalle seuraajalleen myös, että Romanian viranomaisten työ on ”lavastettua”.

