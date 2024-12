Palkkasotilas alaisineen yritti suhmuroida Romanian vaaleissa: Hyppi videolla metsässä macheten kanssa

Romanian perustuslakituomioistuin mitätöi marraskuun lopussa käydyn presidentinvaalin ensimmäisen kierroksen tuloksen edeltävänä viikonloppuna, kun oli käynyt ilmi, että siihen oli kohdistunut vahvaa ulkoista vaikuttamista. Eniten ääniä saaneen ehdokkaan Călin Georgescun tueksi oli organisoitu pöyristyttävän laaja, maksettu Tiktok-kampanja. Kampanjan jäljet johtavat Romanian tiedustelun mukaan Venäjälle.

Aikana, jolloin sosiaalisen median manipuloitu mielipidevaikuttaminen opittiin tuntemaan jo Donald Trumpin ensimmäisen kauden vaalikampanjasta sekä Britannian euroeron aiheuttaneesta Brexit-kampanjasta, eivät miljoonallakaan eurolla ostetut influensserit yllätä enää kovinkaan montaa.

Mutta Romanian presidentinvaalista on paljastunut alkuviikosta entistä häiritsevämpiä ja räikeämpiä tietoja. Niihin liittyy romanialainen palkkasotilas ja joukko hänen aseistettuja alaisiaan.

Perustuslakituomioistuin mitätöi vaalituloksen perjantaina, kun aiemmin gallupeissa alle viiden prosentin kannatusta nauttinut Georgescu oli yhtäkkiä saanut äänivyöryllä lähes 23 prosenttia äänistä ja edennyt kärkeen toiselle kierrokselle. Tilanteen johdosta koolle oli kutsuttu erilaisia mielenosoituksia viime sunnuntaiksi, jolloin toisen kierroksen äänestyskin oli ollut tarkoitus järjestää. Myös Georgescu oli kutsunut omia kannattajiaan protestoimaan.

Sunnuntaina Romanian poliisi otti kiinni noin kaksikymmentä pääkaupunki Bukarestiin saapunutta ja keskustan Yliopistoaukion ympäristön hotelleista huoneita varannutta entistä Ranskan muukalaislegioonan sotilasta. Miehet olivat aseistautuneita. Poliisin mukaan legioonalaiset toimivat ryhmänä, mutta saapuivat useampaa reittiä ja useampaan hotelliin välttääkseen itseensä kohdistuvaa huomiota.

Tarkoituksena oli ainakin aiheuttaa kaaosta Călin Georgescua vastaan pidettävän mielenosoituksen osallistujien keskuudessa. Myös legioonalaisten matkanjohtaja, romanialainen Horațiu Potra otettiin kiinni. Hänen hallustaan löydettiin vajaan 10 000 euron arvosta valuuttaa esimerkiksi Romanian leuna, Tšekin korunoina ja Kongon frangeina ja hänen alaisiltaan nimilistoja romanialaisista poliitikoista ja toimittajista. Kun Horațiu Potran kotiin Romanian Mediașissa tehtiin tiistaina etsintä, sieltä löydettiin noin kahden miljoonan euron arvosta lisää rahaa.

Horațiu Potra on itsekin entinen Ranskan Muukalaislegioonan sotilas. Hän suoritti legioonan 1990-luvulla, on vahvistamattomien mediatietojen mukaan toiminut Qatarin emiirin henkivartijana ja myöhemmin siirtynyt työllistämään toisia legioonalaisia. Potran yritys on toiminut erityisesti Afrikassa, ja huhujen mukaan hän on kouluttanut Tsadissa kapinallisia, puolustanut Libyassa Muammar Gaddafin hallintoa ja viime aikoina työllistänyt Romanian entisiä sotilaita ja poliiseja Kongossa. Potran yritys Asociatia Ralf on myynyt koulutus- ja turvapalveluja Kongon hallinnolle ja asevoimille.

Potra on osoittanut mielenkiintoa kotimaansa politiikkaan ja kehuskellut olevansa varakas mies. Viime vuonna hän pyrki kotikaupunkinsa, Transilvaniassa sijaitsevan Mediașin pormestariksi. Ennen tätä hän on saanut ainakin yhden tuomion laittomasta uhkauksesta ja kiristämisestä.

Kun Venäjä oli hyökännyt Ukrainaan helmikuun lopussa 2022, julkaisi Potra pitkän videon, jossa hyppii metsässä machete-veitsen kanssa ja kouluttaa yhdeksää paidatonta miestä tekemään kuperkeikkoja ja hieromaan paljaaseen rintakehäänsä lunta. Videon puheosuudella hän haukkuu Romanian hallinnon sekä koronarajoituksista että siitä, että hallinto syrjii Venäjää haluamalla auttaa Ukrainaa.

Romanialaisten viestimien mukaan Horațiu Potran miehineen väitetään myyneen presidenttiehdokas Călin Georgesculle jonkinlaista turvapalvelua. Aluksi Georgescu kiisti tuntevansa Potraa, mutta myöhemmin selitys on vaihtunut siihen, ettei hän muista aivan tarkasti kaikkia tapaamiaan ihmisiä.

Georgescun tiedetään osoittaneen avointa ihailua Romaniassa vuonna 1927 perustettua, militanttifasistista Iron Guard -liikettä ja puoluetta kohtaan. Taustoiltaan Georgescu on kestävän kehityksen konsultti, joka erosi AUR-puolueesta vuonna 2022. AUR on arvoiltaan äärikonservatismia, ortodoksista kirkkoa ja nationalismia ihaileva puolue, joka koronapandemian aikaan kampanjoi rokotuksia vastaan.

Nyt Financial Times kertoo, että Romaniassa ortodoksikirkko julkaisi viikonloppuna harvinaisen lausunnon: se varoitti pappejaan ja työntekijöitään osallistumasta äänestyksiin liittyviin mielenilmauksiin. Tiistaina kirkko käynnisti myös kurinpitomenettelyn yhtä piispaa vastaan. Piispa on ollut Georgescun näkyvä tukija.

Palkkasotilas Horațiu Potra määrättiin tiistaina jatkotutkinnan ajaksi pysymään kotikaupungissaan ja käyttämään jalkapantaa. Hänen yhteytensä Venäjälle eivät ole aivan selvät, mutta hänestä on löydetty valokuva, jossa hän poseeraa edellisen Romaniassa toimineen Venäjän suurlähettilään Valeri Kuzminin vieressä. Tiistaina kävi myös ilmi, että romanialainen CEC-pankki on jo lokakuussa jäädyttänyt viisitoista Potralle ja neljälle hänen nimiinsä rekisteröidylle yritykselle kuuluvaa pankkitiliä. Yleisten pankkiehtojen mukaan jäädyttämisessä voi kyse olla petoksellisesta toiminnasta, pakotteiden rikkomisesta, terrorismin rahoittamisesta tai rahanpesusta.

Presidenttiehdokas Călin Georgescu puolestaan on kiistänyt kaikki yhteytensä Kremliin.