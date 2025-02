Romania vapautti Andrew Taten ja pikkuveljen, lähtivät yksityiskoneella Floridaan

Romania on purkanut ihmiskaupparikoksista epäiltyjen Taten veljesten matkustuskiellot. Romanian median mukaan Andrew ja hänen pikkuveljensä Tristan Tate lähtivät Romaniasta torstaina aamulla.

Digi24:n ja Antena 3:n lähteiden mukaan veljekset lähtivät yksityiskoneella ja määränpäänä on Yhdysvaltojen Florida. Veljekset ovat Yhdysvaltojen ja Britannian kaksoiskansalaisia. Romanian pääsyyttäjänviraston mukaan matkustuskieltojen purkamista oli pyydetty, ja pyyntöön suostuttiin.

Nyt puretut matkustuskiellot liittyvät laajaan rikosvyyhtiin, jossa veljeksiä epäillään muun muassa ihmiskaupasta ja järjestäytyneestä rikollisuudesta. Elokuussa 2024 Romanian syyttäjät ilmoittivat aloittaneensa järjestyksessä jo toisen rikostutkinnan Tateja ja neljää muuta epäiltyä vastaan syytöksillä järjestäytyneen rikollisryhmän muodostamisesta, ihmiskaupasta, alaikäisten hyväksikäytöstä, alaikäisen kanssa yhdynnässä olosta ja rahanpesusta.

Romanian syyttäjänviraston mukaan mikään muu veljesten olosuhteissa ei ole muuttunut. Vain matkustuskiellot on purettu. Joidenkin Antena 3:n lähteiden mukaan veljekset palaavat Romaniaan maaliskuun lopussa oikeusistuntoon.

Myös Britanniassa ainakin Andrew Tatea epäillään rikoksista. Ryhmä Britanniassa asuvia naisia on nostanut Andrew Tatea vastaan syytteet raiskauksesta ja seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Veronkiertoa koskevassa oikeusjutussa Britannian poliisille myönnettiin joulukuussa oikeus takavarikoida veljeksiltä yli kaksi miljoonaa puntaa maksamattomien verojen kuittaamiseksi.

Andrew Tate on entinen potkunyrkkeilijä, joka on viime vuosina tehnyt uraa sosiaalisen median vaikuttajana ja ”vahvaa miehuutta” myyvänä self help -valmentajana. Tate on ollut julkisuudessa esillä naisia halventavilla ja väkivaltaa ihannoivilla puheillaan.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on sanonut, että Taten veljesten pitäisi päästä lähtemään Romaniasta. Financial Times kertoi aiemmin helmikuussa, että Trumpin hallinto on painostanut Romaniaa purkamaan veljesten matkustuskiellot. Romanian ulkoministeri keskusteli asiasta Münchenin turvallisuuskokouksessa Yhdysvaltain erityislähettilään Richard Grenellin kanssa. Mitään painostusta ei kuitenkaan ollut, ulkoministeri Emil Hurezeanu on sanonut.

– Hän sanoi, että on kiinnostunut Taten veljesten kohtalosta, Hurezeanu sanoi Antena 3:n mukaan.

– Se ei ollut mikään uhkaus. On aivan ymmärrettävää, että Yhdysvaltojen korkea virkamies on kiinnostunut Yhdysvaltojen kansalaisista.