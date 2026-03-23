Naton ex-komentaja: Donald Trumpilla on nyt kaksi vaihtoehtoa

Naton Euroopan joukkojen entinen komentaja, brittikenraali Richard Shirref sanoo, että presidentti Donald Trump on loukussa. Iranin sodan suhteen on jäljellä kaksi vaihtoehtoa, joita kumpaakaan Washingtonissa ei haluta lausua ääneen.

Joko Yhdysvallat eskaloi ja käynnistää maahyökkäyksen hallinnon vaihtamiseksi Iraniin, vuoristoiseen maahan, jossa on 90 miljoonaa asukasta ja kolmen vuosikymmenen kokemus epäsymmetrisestä sodankäynnistä. Tämä vaatii massiivisia joukkoja ja olisi Shirreffin mukaan varsin järjetön ratkaisu.

Tai sitten Trump julistaa voiton ja poistuu näyttämöltä.

– Se ei huijaa ketään. Trump tulee nöyryytetyksi, jos tekee niin, Shirref kommentoi BBC:lle.

Trump sanoo, että Iranin sotilaalliset kyvykkyydet on pyyhitty pois, mutta selkeästi asia ei ole niin, Shirreff toteaa, ei edes Yhdysvaltojen ja Israelin ”teollisella mittakaavalla” tehdyillä iskuilla Iraniin.

– Iranin kykyjä toki on tuhottu valtavasti, mutta silti he pystyvät vastaamaan. He pystyivät aloittamaan alueellisen sodan Persianlahdella.

Maailmaa ja Yhdysvaltoja Iran pitää panttivankeina Hormuzinsalmen sulkemisella.

– Niin kauan kuin he pitävät Hormuzinsalmea kiinni, Trump on häviöllä. Salmen avaaminen sotilasoperaatiolla taas on haastavaa, ex-komentaja sanoo.

Trump itse on esittänyt vaihtelevia lausuntoja. Perjantaina hän sanoi, että saattaisi jäähdytellä sotaa, joskin Yhdysvaltojen viranomaiset kertoivat, että sotatoimet jatkuvat vielä pari kolme viikkoa.

Lauantaina Trump puolestaan ilmoitti, että Iranilla on 48 tuntia aikaa avata Hormuzinsalmi tai Yhdysvallat alkaa pommittaa maan voimalaitoksia.

Axios kertoi lauantaina lähteidensä pohjalta, että Trumpin hallinto on aloittanut alustavat keskustelut seuraavasta vaiheesta ja siitä, miltä rauhanneuvottelut Iranin kanssa voisivat näyttää. Keskusteluissa mahdollisesta diplomatiasta ovat mukana Trumpin lähettiläät Jared Kushner ja Steve Witkoff.

Yhdysvaltojen ja Iranin välillä ei ole ollut suoraa yhteydenpitoa viime päivinä, mutta Egypti, Qatar ja Iso-Britannia ovat välittäneet viestejä.

Egypti ja Qatar ovat ilmoittaneet Yhdysvalloille ja Israelille, että Iran on kiinnostunut neuvottelemaan, mutta erittäin tiukoin ehdoin, Axios kertoo.

Yhdysvalloilla puolestaan on sodan päättämiseksi kuuden kohdan lista. Iran on torpannut useat listan kohdista aiemmin.