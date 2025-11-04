Romania hankki Hollannilta 18 hävittäjää yhdellä eurolla

Maailman edullisimmat hävittäjäkaupat on tehty: yhdellä eurolla Hollannista Romaniaan siirtyy 18 kappaletta F-16-hävittäjiä. Asiasta kertoi Romanian puolustusministeri Ionuț Moșteanu Facebookissa maanantaina.
Kaikkien aikojen alennus selittyy sillä, että Hollannin hävittäjät menevät käyttöön Romanian Feteștissa toimivaan yhteiseen koulutuskeskukseen (EFTC). Koneita on tarkoitus käyttää Nato-maiden ja Nato-maiden liittolaisten kuten Ukrainan pilottien kouluttamiseen.
Asiasta on sovittu jo kesällä, mutta maanantaina allekirjoitettiin sopimus. Kesällä esimerkiksi romanialainen Hotnews kertoi, että koneiden on tarkoitus siirtyä Romanian Feteștiin vuoden loppuun mennessä. Tuolloin Romanialla on yhteensä noin 60 F-16 -hävittäjää.
Romania on Ukrainan naapurina ja Mustanmeren rannalla koulutuskeskukselle luonteva isäntämaa. Koulutuskoalitioon osallistuvat lisäksi ainakin Tanska, Belgia, Kanada Luxemburg, Puola, Portugali, Ruotsi ja Britannia.
Feteștin lentotukikohta perustettiin vuonna 2023 tavoitteena tehostaa Naton itäisimmän kyljen ilmapuolustusta. Myös suomalaiset osallistuivat kesällä 2024 Romaniassa seitsemän F-18 Hornet -koneen voimien Naton Air Policing- ja Air Shielding -toimintaan Constanțan tukikohdasta käsin. Constanța sijaitsee Mustanmeren rannalla, melko lähellä Feteștin koulutuskeskusta.