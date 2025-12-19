Verkkouutiset

Ukrainan kunniaksi Senaatintorilla Helsingissä 5. lokakuuta 2024. Taustalla on Venäjän keisari Aleksanteri II:n patsas., LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

”Rohkeiden koalitio” toimisi, jos EU tai Nato eivät kykene päätöksiin

Ukraina-ystävyysryhmän puheenjohtajan mielestä etulinjan maiden pitäisi olla valmiita puolustamaan myös toisiaan.
Eduskunnan Ukraina-ystävyysryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Aleksi Jäntti (kok.) väläyttää Euroopan maista muodostettavaa ”rohkeiden koalitiota”, joka olisi valmis tarpeen tullen puolustamaan Ukrainaa mutta myös itseään.

Jäntti esittää näkemyksensä Verkkouutisten Asiakysymys-videohaastattelussa. Hän toteaa suoraan olevansa ”todella pettynyt, minkälaisen voiman EU ja eurooppalaiset maat ylipäänsä ovat kyenneet antamaan ja takaamaan” viitaten käynnissä olevaan Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainassa.

– Meidän pitäisi pystyä myös muissa koalitioissa kuin pelkästään EU:n tai Naton struktuurissa luomaan koalitio, jolla olisi riittävästi rohkeutta. Olen käyttänyt termiä rohkeiden koalitio, johon myös Ulkraina voisi kuulua, mutta ilman Ukrainaakin meidän etulinjan valtioista pitäisi löytyä sellaista rohkeutta, että olemme valmiita puolustamaan toisiamme, vaikka sitten Nato ja EU eivät pystyisi tekemään päätöksiä, Jäntti katsoo.

– Näissä organisaatioissa päätöksentekorakenne sentyyppinen, että kovin nopeasti ei pysty reagoimaan, jos siellä on aina joku vastarannan kiiski, joka voi konsensusvaatimuksen perusteella torpata ajatuksen. Meidän pitää pystyä ajattelemaan luovasti.

”Hyökkääjää ei saa palkita” – eduskunnasta suorat sanat rauhantunnusteluihin

 

 

