Risto E.J. Penttilä: Natoon on luotava pohjoismainen blokki

Kokenut ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija, tohtori Risto E.J. Penttilä kehotti äskettäisessä Iltalehden haastattelussa varautumaan tilanteeseen, jossa Donald Trump nousisi uudelleen presidentiksi ja jäädyttäisi Yhdysvaltojen roolin johtavan Natossa.

Pohjoismaisen puolustusyhteistyön tiivistäminen olisi Penttilän mielestä varautumisen kannalta keskeisen tärkeää, vaikka Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg on varoittanut luomasta pohjoismaista blokkia puolustusliiton sisälle.

– On helppo ymmärtää, miksi Neuvostoliitto ei halunnut pohjoismaista blokkia 1930- tai 1950-luvulla. On helppo hyväksyä, että Stoltenberg ei halua ”pystyttää muureja” Naton sisälle, ja on luonnollista korostaa, että Naton yhtenäisyyttä ei saa uhata. Pohjoismaisen blokin rakentamisessa ei kuitenkaan ole kyse muurien rakentamisesta, Nordic West Officen toimitusjohtajana toimiva Penttilä kirjoittaa Hufvudstadsbladetissa.

Pohjoismainen blokki olisi hänen mukaansa tosiasiassa omiaan vain vahvistamaan sekä Natoa että Euroopan unionia.

– Ranskalais-saksalainen blokki ei heikennä EU:ta. Amerikkalais-brittiläinen blokki ei heikennä Naton uskottavuutta, vaan päinvastoin, hän toteaa.

– Euroopan unioni tarvitsee vahvaa ja kilpailukykyistä Pohjolaa täyttämään Britannian EU:hun jättämän tyhjiön. Nato tarvitsee vahvan Pohjolan, joka osallistuu koko Naton puolustukseen. Yhdysvallat tarvitsee vahvan pohjoismaisen alueen helpottaakseen puolustusta Venäjää vastaan.

Pohjoismaiden omasta näkökulmasta yhteisen blokin luomiselle on Penttilän mielestä kaksi perustetta.

– Ensinnäkin voimme yhdessä edistää sitä maailmanjärjestystä, johon uskomme. Toiseksi vahva pohjoismainen blokki on varasuunnitelmamme, jos Yhdysvaltain seuraava presidentti päättää vähentää merkittävästi Yhdysvaltain sotilaallista läsnäoloa Euroopassa, Penttilä sanoo.

– On äärimmäisen tärkeää vakuuttaa ystävät ja liittolaiset siitä, ettemme aio eristää itseämme. Rakennamme vahvempaa Pohjolaa, jotta voimme osallistua paremmin EU:n ja Naton kehitykseen, hän toteaa.

Naton puitteissa Pohjoismaiden tulisi hänen mukaansa osallistua niin sanottuihin 360-tehtäviin eli viidennen artiklan ulkopuolisiin tehtäviin kaikkialla Euroopassa. EU:n sisällä maiden olisi toimittava siltana unionin ja Yhdysvaltojen sekä unionin ja Britannian välillä. Tämä palvelisi hänen mielestään koko transatlanttista suhdetta.

Pohjoismaisen puolustusyhteistyön vahvistaminen ei Penttilän mukaan edellyttäisi uusia instituutioita, vaan vuonna 2009 perustettu Nordefco-yhteistyöfoorumi tarjoaisi sille riittävät raamit.

– Mitä paremmin Pohjoismaat koordinoivat toimintaansa, sitä paremmin ne voivat osallistua Naton kokonaispuolustukseen, hän sanoo.

Parhaassa tapauksessa kaikki Pohjoismaat toimisivat hänen mukaansa tulevaisuudessa Naton Norfolkin yhteisoperaatiojohtoportaan alaisuudessa. Näin varmistettaisiin, että pohjoismaisia voimavaroja voitaisiin käyttää koko puolustusliiton hyväksi.

Lisäksi Pohjoismaiden tulisi hänen mielestään jatkaa yhteistyötä Britannian johtaman Jef-maaryhmän puitteissa.

– Mitä parempaa yhteistyö Nordefcossa ja Jefissä on, sitä vahvempi on Naton pohjoinen siipi. Mitä vahvempi Naton pohjoinen siipi on, sitä vahvempi on koko Nato, hän toteaa.

Penttilä ehdottaa myös sotilaskuljetuksia ja huoltovarmuutta edistävän liikenneinfrayhteistyön pikaista tehostamista ja koko pohjoismaista yhteistyötä määrittelevän vuoden 1962 Helsingin sopimuksen päivittämistä ”Nato-aikaan”.

Pohjoismaisen yhteistyön tiivistämiseen on Penttilän mielestä juuri nyt historiallinen tilaisuus.

– Suomi ja Ruotsi eivät ole olleet poliittisesti näin lähellä sitten vuoden 1809, jolloin yli 600 vuotta kestänyt yhteinen matka päättyi Ruotsin ja Venäjän väliseen sotaan ja sitä seuranneeseen Haminan rauhaan. Tanska, Norja, Suomi ja Ruotsi eivät ole olleet näin lähellä toisiaan sitten vuoden 1523, jolloin yli sata vuotta kestänyt yhteinen taival päättyi verenvuodatukseen ja Kustaa Vaasasta tuli Ruotsin kuningas, Penttilä sanoo.

– Pohjoismaisen blokin aika on nyt. Vahva Pohjola on hyvä Euroopalle. Se on hyvä Natolle. Se on hyvä Yhdysvalloille. Tällä kertaa meidän ei pidä kuunnella niitä, jotka sanovat ei. Meidän on luotava visio pohjoismaisesta blokista, joka otetaan myönteisesti vastaan sekä Euroopan unionissa että Natossa – nyt tai ei koskaan.