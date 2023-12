IL: Asiantuntija kehottaa luomaan varasuunnitelman Donald Trumpin varalta

Kansainvälisen politiikan asiantuntija, Nordic West Officen toimitusjohtaja Risto E. J. Penttilä arvioi Iltalehdelle, että Donald Trumpin paluu Valkoiseen taloon tietäisi kylmää kyytiä Suomelle.

Penttilän mukaan arvaamattoman Trumpin voitto on melko todennäköinen. Entinen presidentti tunnetaan Nato-kriitikkona, joka haluaa pienentää Yhdysvaltain roolia puolustusliitossa. Huonoimmassa skenaariossa Trump voimistaa Amerikka ensin -politiikkaansa kääntäen selkänsä Natolle.

Trump vihjasi ensimmäisellä presidenttikaudellaan Yhdysvaltain Nato-erosta. Hänen neuvonantajanaan toiminut John Bolton varoitti taannoin, että Trump voisi toteuttaa uhkauksensa, mikäli tulee uudelleen valituksi.

Penttilän mukaan Nato-eroa ei voi jättää pois laskuista, mutta jo resurssien ja huomion siirtäminen Aasiaan on melkein sama asia. Hänen mukaansa Suomen ja muun Euroopan tulisi jo nyt varautua ottamaan enemmän vastuuta omasta turvallisuudestaan.

– Siinä on kolme tärkeää asiaa, joista ensimmäinen on se, että oma puolustus pidetään kunnossa. Numero kaksi on se, että rakennetaan mahdollisimman vahva pohjoismainen blokki sekä EU:hun että Natoon. Numero kolme on sitten tämä JEF-yhteistyö, jota Britannia vetää ja jossa ovat mukana Hollanti, Baltian maat ja Pohjoismaat, Penttilä summaa.

Penttilä kannattaa pohjoismaisen yhteistyön lisäämistä liittouman sisällä, joka olisi niin sanottu plan B eli varasuunnitelma.

Penttilä ihmettelee Naton pääsihteeri Jens Stoltenbergin kantaa, jonka mukaan sotilasliiton sisäisten blokkien syntyminen ei ole toivottavaa.

– Emmehän me ole mitään raja-aitoja tekemässä Naton sisälle. Me olemme vahvistamassa omaa talouttamme ja sotilaallista toimintakykyämme, jotta voimme olla parempi jäsen Natossa, Penttilä toteaa.