Risto E. J. Penttilä IL:lle: Viimeksi Suomi oli tällaisessa suurvaltasuhteessa Armfeltin aikaan

Suomen mukanaolo maanantaina Washingtonissa järjestettävässä Ukrainan ja Venäjän rauhanneuvotteluja koskevassa tapaamisessa on onnistuminen presidentti Alexander Stubbilta, arvioi Kansainvälisen politiikan asiantuntija Risto E. J. Penttilä.
Tapaamista isännöi Yhdysvaltain presidentti Donald Trump.
– Kaikki perustuu siihen, ettei Stubb korosta itseään eikä Suomen roolia, Penttilä sanoo Iltalehdelle.
Hänen mukaansa sysäys Trumpin sisäpiiriin pääsemiselle oli yhteinen golfkierros maaliskuussa.
Penttilä katsoo, että Stubbilla on luottamusta Euroopassa, Ukrainassa ja Yhdysvalloissa. Siten hän on kaikille osapuolille hyväksyttävä henkilö neuvotteluissa.
Suomi on viimeksi ollut vastaavanlaisessa asetelmassa 1800-luvun vaihteessa.
– Diplomaatti Gustaf Mauritz Armfelthan oli sekä Ruotsin kuningas Kustaa III:n neuvonantaja että Venäjän keisari Aleksanteri I:n neuvonantaja. Silloin viimeksi olimme tällaisessa ikään kuin suurvaltasuhteessa näin lähellä vallan keskiötä, Penttilä sanoo.