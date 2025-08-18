Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Suomen lippu. LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Risto E. J. Penttilä IL:lle: Viimeksi Suomi oli tällaisessa suurvaltasuhteessa Armfeltin aikaan

Asiantuntijan mukaan Washingtonissa ovat suuret riskit pelissä.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Suomen mukanaolo maanantaina Washingtonissa järjestettävässä Ukrainan ja Venäjän rauhanneuvotteluja koskevassa tapaamisessa on onnistuminen presidentti Alexander Stubbilta, arvioi Kansainvälisen politiikan asiantuntija Risto E. J. Penttilä.

Tapaamista isännöi Yhdysvaltain presidentti Donald Trump.

– Kaikki perustuu siihen, ettei Stubb korosta itseään eikä Suomen roolia, Penttilä sanoo Iltalehdelle.

Hänen mukaansa sysäys Trumpin sisäpiiriin pääsemiselle oli yhteinen golfkierros maaliskuussa.

Penttilä katsoo, että Stubbilla on luottamusta Euroopassa, Ukrainassa ja Yhdysvalloissa. Siten hän on kaikille osapuolille hyväksyttävä henkilö neuvotteluissa.

Suomi on viimeksi ollut vastaavanlaisessa asetelmassa 1800-luvun vaihteessa.

– Diplomaatti Gustaf Mauritz Armfelthan oli sekä Ruotsin kuningas Kustaa III:n neuvonantaja että Venäjän keisari Aleksanteri I:n neuvonantaja. Silloin viimeksi olimme tällaisessa ikään kuin suurvaltasuhteessa näin lähellä vallan keskiötä, Penttilä sanoo.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)