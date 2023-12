Risteilyohjus oli kolme minuuttia Puolan ilmatilassa – tämä tapauksesta tiedetään

Puolan asevoimien pääesikunta on antanut lisätietoa aamulla tapahtuneesta ilmatilaloukkauksesta. Pääesikunta kertoo, että aamulla kello 7.12 Puolaan Ukrainan puolelta saapunut esine on tunnistettu venäläiseksi risteilyohjukseksi.

Ohjus poistui Puolan ilmatilasta vajaan kolmen minuutin kuluttua, eikä se alustavista ensiarvioista poiketen pudonnut Puolan maaperälle, josta sitä etsittiin sen kadottua tutkasta.

– Sekä Puolan että liittolaistemme tutkajärjestelmät seurasivat ohjuksen lentorataa koko ajan. Ilmapuolustusjärjestelmät olivat käyttövalmiina. Lisäksi alueella partioivat F-16-koneet ohjattiin alueelle, jossa ohjus ylitti Puolan ilmatilan, pääesikunta kertoo X-viestialustalla.

Tutkajärjestelmien lisäksi tapauksen selvittelyssä on käytetty muun muassa maa- ja ilmavoimien joukkoja ja resursseja. Ohjus kävi noin 40 kilometriä Puolan puolella.

– Haluamme kiittää Lublinin alueen asukkaita valppaudesta, yhteistyöstä ja ymmärryksestä Puolan armeijan sotilaiden ja upseerien toimintaa kohtaan, päivityksessä todetaan.

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg on kommentoinut tapausta X-viestialustalla. Hän sanoo keskustelleensa Puolan presidentin Andrzej Dudan kanssa.

Stoltenberg vakuuttaa, että Nato seisoo kumppanimaansa takana, seuraa tilannetta ja jatkaa yhteydenpitoa.

– Nato pysyy valppaana, pääsihteeri sanoo.

Puolaan on tippunut venäläisohjus aiemmin, jonka tuolloin löysi siviili.

Marraskuussa 2022 Puolaan puolestaan harhautui ukrainalainen ohjus, joka tappoi kaksi ihmistä.

Spoke with President @AndrzejDuda about the missile incident in #Poland . #NATO stands in solidarity with our valued Ally, is monitoring the situation & we will remain in contact as the facts are established. NATO remains vigilant.

