”Rintama on romahtanut” – Kenraalilta synkkä arvio venäläisten etenemisestä

Ukrainan sotilaallisen tilanteen on varoitettu vaikeutuneen syksyn aikana.

Tunnettu ukrainalainen sotakirjeenvaihtaja Juri Butusov kuvailee rintamatilannetta ”kriittiseksi” ja väittää etulinjan olevan tietyillä alueilla ”yksinkertaisesti romahtamassa”. Hänen mukaansa venäläisjoukot ovat vaarassa edetä pian Donetskin alueen eteläosiin.

Die Welt -sanomalehden laskelman mukaan Venäjä on miehittänyt lähes 500 neliökilometriä Ukrainan aluetta lokakuun alusta lähtien.

Ukrainan asevoimien kenraalimajuri Dmitro Martshenko vahvisti ongelmat videohaastattelussa entisen kansanedustaja Borislav Beresan kanssa. Upseerin mukaan venäläisjoukot ovat jo edenneet Selydoven kaupunkiin. Se sijaitsee Ukrainalle tärkeän huoltokaupunki Pokrovskin kaakkoispuolella Donetskin alueella. Venäjän puolustusministeriö kertoi paikkakunnan valtaamisesta tiistaina.

– En paljasta mitään sotilassalaisuuksia kun sanon, että rintamamme on romahtanut, Martshenko sanoi.

Kenraalimajurin mukaan Ukrainan ongelmien taustalla on pula ammuksista, aseista ja sotilaista.

– Miehiä ei ole tarpeeksi, joten vahvistuksia ei saada. Sotilaat ovat väsyneitä eivätkä he pysty pitämään kiinni nykyisistä asemistaan, Dmitro Martshenko totesi.

Sotaa seuraava amerikkalainen ISW-tutkimuslaitos ei anna tilanteesta yhtä synkkää arviota. Venäläisjoukkojen etenemistahdin sanotaan kiihtyneen viime viikkoina, mutta se on silti pysynyt rajallisena.

– Sitä voi pikemminkin kuvailla asemasodaksi eikä mekanisoitujen joukkojen nopeaksi liikkeeksi. Venäjän eteneminen on ollut yleisesti ottaen hidasta kahden ja puolen vuoden sotimisen jälkeen, ISW arvioi tilannekatsauksessaan.

Suomalainen sotaa seuraava Black Bird Group -vapaaehtoisryhmä toteaa Venäjän aloittaneen hiljattain laajan hyökkäyksen Donetskin itä- ja eteläosissa noin 70 kilometrin mittaisella rintamalohkolla. Ukrainan puolustuslinjan sanotaan murtuneen useista kohdista vain muutaman vuorokauden kuluessa.

Kurakhivkan kylän alueelle sijoitetut ukrainalaisjoukot voivat olla vaarassa jäädä saarroksiin, jos venäläisjoukot pääsevät etenemään sen luoteispuolelle. Etelästä päin suuntautuvan hyökkäyksen tavoitteena voi olla kiertää alueelle valmistellut puolustuslinjat. Tämä vaikeuttaisi Ukrainan tilannetta entisestään.

Since the beginning of October, russia has occupied almost 500 km² of the territory of Ukraine, – WELT pic.twitter.com/h3DQiTBgmL

In a short timeframe, Ukraine has very likely lost Selydove (over 21 000 pre-invasion residents), which is the largest city Russia has captured since the fall of Avdiivka. Simultaneously Russians also captured Hirnyk (10 000 pre-invasion residents). 3/ pic.twitter.com/C2vOrgvoV4

— Emil Kastehelmi (@emilkastehelmi) October 29, 2024