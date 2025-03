”Rintama on läpäisty” – Taistelut kiihtyvät Kurskissa

Ukrainan asevoimien tilanteen arvioidaan käyneen yhä tukalammaksi Kurskin alueella.

Viime elokuussa vallatulla kaistaleella on käyty viime kuukausina kiivaita taisteluita, sillä Kreml yrittää työntää ukrainalaisjoukot takaisin rajan yli ennen rauhanneuvotteluiden alkamista. Alueelle koottiin jo loppuvuodesta arviolta 40 000–50 000 sotilasta, joiden mukana oli noin 10 000 pohjoiskorealaista.

Venäjän puolustusministeriö ilmoitti sunnuntaina kolmen uuden asutuskeskuksen valtaamisesta Kurskin alueella. Erikoisjoukot yrittivät tehdä yllätyshyökkäyksen Sudzhan kaupunkiin etenemällä kaasuputkea pitkin, mutta tämä osasto torjuttiin kovin tappioin.

Venäläisten sotabloggaajien mukaan ukrainalaisia painostetaan ainakin seitsemästä eri hyökkäyssuunnasta. Ukrainan joukkojen sanotaan olevan vaarassa jäädä saarroksiin, koska huoltotiet ovat jatkuvien räjähdelennokki-iskujen kohteena.

Tunnettu Telegram-kanava Rybar väittää venäläisjoukkojen saaneen haltuunsa neljän vuorokauden aikana enemmän aluetta kuin useiden viime kuukausien aikana. Sotabloggaajan mukaan ”rintama on läpäisty”.

Sääolosuhteet tuovat lisähaasteen ukrainalaisille, sillä mutakauden myötä ajoneuvojen liikkeet käyvät yhä vaikeammiksi.

Ukrainan asevoimien yleisesikunta sanoi maan joukkojen torjuneen Kurskin alueella 27 hyökkäystä. Presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoi sunnuntaina puhuneensa etulinjan tilanteesta asevoimien komentaja Oleksandr Syrskyin kanssa. Kurskin tilanteesta ei kerrottu yksityiskohtia julkisuuteen.

Yhdysvaltain päätös katkaista tiedustelutietojen jakaminen on mahdollisesti heikentänyt Ukrainan kykyä torjua viimeisen viikon aikana kiihdytetyt hyökkäysoperaatiot Kurskissa.

