10000 ukrainalaista uhkaa jäädä mottiin Kurskissa

Ukrainan armeijan 10 000 sotilasta on vaarassa joutua saarroksiin sen jälkeen, kun venäläiset tunkeutuivat kahden etulinjan läpi kahdessa suunnassa kohti ukrainalaisten tärkeintä huoltolinjaa, kirjoittaa Daily Telegraph.

Venäjän vastahyökkäys perjantaina 7. maaliskuuta on edennyt Gujevon pohjoispuolella Sudzhan alueella 11 kilometriä kohti Ukrainan Sumyn aluetta. Hyökkäykseen uskotaan osallistuneen merkittävän määrän pohjoiskorealaisia joukkoja. Samalla droonit ovat häirinneet ukrainalaisten huoltoa.

The Daily Telegraphin katkonaisella puhelinyhteydellä haastattelema ukrainalainen alikersantti sanoi Ukrainan pohtivan Kurskista vetäytymistä tappioiden välttämiseksi.

– Haluamme välttää tappioita. Pelko mottiin joutumisesta on todellinen.

Ukrainalaisen Deepstate-karttapalvelun mukaan Venäjä on halkaissut Sudzhan alueen ukrainalaisjoukot kahtia. Näiden välillä on enää kapeimmasta kohdastaan vain 500 metrin laajuinen alue.

Ainoa ukrainalaisten hallussa oleva tie Sudzhaan on nyt Venäjän FPV-räjähdelennokkien toimintasäteellä, mikä vaikeuttaa alueen hallussa pitämistä ja vetäytymistä.

Ukrainalaisen disinformaatiota vastaan taistelevan keskuksen johtajan Andri Kovalenkon mukaan venäläisjoukot yrittävät saada haltuunsa oleellisen valtatien, joka kulkee Sumyn alueen Junakivkasta Sudzhaan.

Ukrainan armeijan eliittiyksikön, kuten 95. maahanlaskudivisioona, 115. mekanisoitu prikaati ja 8. erillinen erikoisoperaatiorykmentti toimivat Kurskin alueella.

Venäläisten kerrotaan laajentaneen taistelualuetta Novjenkon ja Basovkan kyliin. Venäläisten kerrotaan vallanneen Novaja ja Staraja Sorotshtitsan kylät ukrainalaisten hallitseman Kurskin alueen pohjoisosassa.

Ukraina on hyötynyt Yhdysvaltain toimittamista tiedustelu- ja satelliittitiedoista Venäjän-operaatioissaan. Sen lisäksi, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kielsi tiedustelutietojen jakamisen Ukrainalle, kielsi hän myös yksityisiä ja kaupallisia amerikkalaisia satelliittikuvapalveluita, kuten Maxaria, luovuttamasta tietojaan Ukrainalle.

Ukrainan sotilastiedustelun upseeri Kiovassa vahvisti The Telegraphille, että kieltojen tuloksena maalla on ”enemmän tai vähemmän täysi pimennys [blackout]”. Niillä ja muilla Yhdysvaltojen uuden hallinnon päätöksillä on lisäksi ollut masentava vaikutuus Ukrainan joukoille.

– Tämä vaikuttaa sotilaiden moraaliin. Kaikki mitä Donald Trump on tehnyt saa tuntemaan, että meidät on hylätty, sanoi eräs Donetskissa palvelava 30-vuotias ukrainalainen lääkintämies Daily Telegraphille.