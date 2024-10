Rikolliset kiittävät Britannian pääministeriä varhaisesta vapautuksesta

Britannian vankeinhoitolaitoksen varoitettiin syyskuussa ajautuneen romahduspisteen partaalle vankiloiden ruuhkautumisen myötä.

Miesvangeille oli elokuun lopulla jäljellä vain 83 paikkaa Englannin ja Walesin alueella. Työväenpuolueen johtamassa oikeusministeriössä pohdittiin vankien lähettämistä Viroon, joka on valmis vuokraamaan ylimääräistä kapasiteettiaan muille valtioille.

Kriisin vuoksi lähes 2 000 vankia vapautettiin syyskuun alussa ennenaikaisesti. He olivat suorittaneet tuomiostaan 40 prosenttia, kun ehdonalaiseen yleensä päästetään tuomion puolivälissä.

Tämä ei välttämättä ratkaise kriisiä, koska monet vankiloista vapautuneet joutuvat sinne takaisin ehdonalaisrikkomusten tai kodittomuuden seurauksena. Oikeusministeriössä lisäksi pelättiin etukäteen vapautuvien mahdollisesti tekemiä vakavia rikoksia.

Monet etukäteen vapautuneet vangit kehuivat hallituksen päätöstä. Vankiloiden porteilla nähtiin muun muassa kuohuviinipullojen poksauttelua. Huumekaupasta tuomittu 20-vuotias Djaber Benallaoua sanoi MailOnline-medialle olevansa nyt ”elinikäinen työväenpuolueen äänestäjä”.

Aseellisesta kidnappauksesta seitsemäksi vuodeksi tuomittu 29-vuotias Daniel Dowling-Brooks vapautettiin noin kaksi kuukautta etuajassa. Hän kokoontui Telegraph-lehden mukaan kymmenen ystävänsä kanssa vankilan eteen ”vahvan kannabiksen tuoksun kera” ja poseerasi hintavien Bentley- ja Mercedes-autojen edessä.

– Olen innoissani. Odotan innolla pääseväni McDonald’siin, sinne olemme kaikki menossa. Olen vapaa ja voin mennä minne vain, Daniel Dowling-Brooks sanoi sosiaalisen median julkaisuissaan.

Työväenpuolueen pääministeri Keir Starmer sanoi olevansa ”todella vihainen” rikollisilta saamistaan kiitoksista. Hän painotti, että hyväksyi varhaiset vapautukset vain pakon edessä.

– En laittanut viiden vuoden syyttäjäurani aikana ihmisiä vankiloihin siksi, että minun pitäisi pääministerinä vapauttaa heidät, koska vankilamme ovat täyttyneet äärimmilleen, Starmer valitteli.

😡Prisons Crisis Update 😡

Daniel Dowling-Brooks celebrates his early release from Swaleside Prison having served seven years for kidnap and grievous bodily harm. pic.twitter.com/2OatxXL7Zm

— Andy Preston (@Tees_Issues) October 22, 2024