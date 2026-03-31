Riikka Purra: Vasemmistolaisten Hitas-sijoitukset sopivat sosialismiin kuin nenä päähän

Vasemmistolaisten poliitikkojen tukiasuntosijoitukset sopivat sosialismin pirtaan kuin nenä päähän, valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) sanoo.
– Ensin julistetaan kohtuuhintaisuutta, sitten ostetaan itselle jopa useampi kämppä veronmaksajien tukemana, Purra kirjoittaa julkisessa Facebook-kirjoituksessaan.
Hän viittaa viimeaikaisiin uutisiin, joiden mukaan useat vasemmistolaiset poliitikot ovat ostaneet kohtuuhintaisia Hitas-asuntoja sijoituskäyttöön.
Esimerkiksi SDP:n kansanedustaja Eveliina Heinäluoma omistaa Ylen selvityksen mukaan kolme Hitas-asuntoa.
Hitas-asunnot on tarkoitettu keskituloisille helsinkiläisille asumiskäyttöön eikä sijoitusasunnoiksi. Niiden hintasääntelyn tarkoituksena on ollut mahdollistaa, että pieni- tai keskituloinenkin helsinkiläinen pystyy hankkimaan itselleen asunnon. Ylen selvitys kuitenkin osoittaa, että useat suurituloiset vasemmistolaiset poliitikot asuvat itse Hitas-tuetuissa asunnoissa. He eivät näe tilanteessa ristiriitaa.
– Hitas on ollut vasemmiston hellimän kohtuuhintaisen asumisen lotto, josta päävoittoja on osunut juuri niille samoille järjestelmää puolustaville poliitikoille, Purra toteaa.
Helsingin kaupunki on päättänyt lopettaa uusien Hitas-asuntojen rakentamisen. Järjestelmälle suunnitellaan parhaillaan uutta korvaavaa mallia. Syynä on juuri se, että Hitas-asuntoja on ostettu sijoituskäyttöön tai vuokrattu eteenpäin. Tämä ei ole ollut Hitas-järjestelmän tarkoitus.
