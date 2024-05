Riikka Purra: On itsepetosta kuvitella, että kasvu hoitaa velan

Eduskunnassa on käsitelty valtioneuvoston selontekoa julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2025–2028. Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) syytti puheessaan edellisiä hallituksia Suomen talouden ankeasta tilanteesta.

– Suomi on tarponut suossa finanssikriisin vuosista alkaen. Valtiovarainministeriön virkamiehet ovat varoitelleet kestävyysvajeesta ja pahenevasta vanhushuoltosuhteesta jo kohta kaksikymmentä vuotta. Heitä ei ole kuunneltu viestin vaatimalla vakavuudella. Pitkään kehittynyt ja koko ajan heikkenevä tilanne ei ole mikään yllätys, vaan se on ollut edellistenkin hallitusten ja valtiovarainministerien tiedossa. Tämä hallitus tarttuu täysin villiintynyttä härkää sarvista, vaikka yleisö mylvisi ja buuaisi, Purra sanoi.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)

Valtiovarainministerin mukaan Suomen väestörakenne selittää vain osan julkisten menojen kasvusta.

– Menoja on lisätty reippaasti ja päätösperusteisesti, eikä niitä kaikkia suinkaan voida perustella koronalla tai Venäjän hyökkäyksellä. Kyse on siitä, että katteettomia shekkejä on kirjoitettu liiaksi, kun rahaa kerran oli millä mällätä. Vasemmiston mukaan velassa ei ollut korkoriskiä, nollakorkoaika huumasi, eikä velkaa tarvinnut maksaa kuulopuheiden mukaan edes takaisin. Ajatus on ollut: maksellaan jos jaksellaan. Nyt olemme siirtyneet vastuullisen ja oikeudenmukaisen talouspolitiikan aikaan, Purra viittasi Petteri Orpon (kok.) hallitukseen.

Hän totesi, että valtion velanotto ja koko julkinen talous olisi ollut kestämättömällä uralla ilman kehysriihessä tehtyjä lisätoimia. Hallitus sopeuttaa yhteensä yhdeksällä miljardilla eurolla.

– Hallitus piti kiinni tavoitteesta vakauttaa julkinen velka, välttää liiallisen alijäämän menettely sekä pysyä valtiontalouden menokehyksissä.

Purran mukaan hallitus ”kantaa vastuuta ja välittää tulevista sukupolvista”.

– Emme voi antaa velkavuorta lapsillemme ja lapsenlapsillemme. Kyse on ylisukupolvisesta oikeudenmukaisuudesta. Moni toinen hallitus olisi saattanut todeta tilanteen ja nostaa kädet pystyyn. Me toimimme, koska se on velvollisuutemme, hän sanoi.

– Tällaiseen vastuunkantoon vaikeassa tilanteessa punavihreä oppositio ei olisi kyennyt ikinä. Mitään todellista ja konkreettista sopeutuspakettia ei olisi tullut. On moraalista itsepetosta kuvitella, että kaikkia hallituksen toimia voi yksi kerrallaan vastustaa ja että kasvu hoitaa velan. Varsinkin valtion käyttötalous pitää saada tasapainoon. Emme elä tulojemme mukaan. Epätasapaino on rakenteellinen, krooninen ja julmetun kokoinen.

Purran mukaan oppositio ei ole esittänyt uskottavaa vaihtoehtoa hallituksen talouspolitiikalle.

– Näitä päätöksiä saa ja pitääkin kritisoida avoimessa yhteiskunnassa, mutta vähimmillään voisi kuitenkin edellyttää, että kritiikkiin sisältyy uskottava vaihtoehto. En ole nähnyt tähän mennessä 9 miljardin sopeutusvaihtoehtoa oppositiolta, hän sanoi.

– Hauras Suomi-neito saataisiin lopullisesti polvilleen julkisuudessa olleilla vasemmiston 8 miljardin veronkorotuksilla. Lainanotto tuskin silti loppuisi, tämä viesti on tullut opposition taholta selväksi. Jättimäiset veronkorotukset ovat tässä himoverotuksen luvatussa maassa varma tapa saada rakas maamme näivettymisen kierteeseen.