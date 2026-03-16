Riikka Purra HS:lle: Perintöveron poistosta ei neuvotella

Valtiovarainministeri, perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra tyrmää puheet perintöveron mahdollisesta poistosta.
Kokoomuksen kerrottiin tavoittelevan muutosta huhtikuussa pidettävässä hallituksen kehysriihessä. Perintövero voitaisiin korvata Ruotsin tapaan luovutusvoittoverolla, jota maksetaan omaisuuden myymisen yhteydessä.
Esillä oli ensi vuodelle suunnitellun yhteisöveron kevennyksen peruminen uudistuksen rahoittamiseksi.
Riikka Purra sanoo Helsingin Sanomille, että hallitus on jo tehnyt veropäätöksensä, eikä perintöveron poistamista valmistella.
– Pidän ajatusta hyvin epärealistisena, Purra toteaa.
Valtiovarainministerin mukaan perintöveron poisto kiristäisi pienten perintöjen verotusta ja hyödyttäisi erityisesti varakkaita sukuyhtiöitä ja perheitä.
Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra sanoi sunnuntaina Iltalehdelle, että muutos voitaisiin toteuttaa ilman perinnönsaajan verotuksen kiristymistä.
Riikka Purra huomauttaa Suomen valtiontalouden vaikeasta tilanteesta.
– Niin mukavaa kuin olisikin keventää kaikkia veroja, niin tässä julkisen talouden tilanteessa siihen ei yksinkertaisesti ole varaa, Purra sanoo.
LUE MYÖS:
Arvio perintöverosta: Ruotsissa ymmärretään hyöty kasvulle (VU 15.3.2026)
SDP:stä arvostellaan esitystä perintöveron poistosta (VU 15.3.2026)