Arvio perintöverosta: Ruotsissa ymmärretään hyöty kasvulle

Lahja- ja perintöveron haitat yritysten jatkuvuudelle ja kotimaiselle omistajuudelle ylittävät moninkertaisesti sen vaatimattoman verotuoton, katsoo EK:n johtaja Sami Pakarinen. Pakarinen otti asiaan kantaa julkaisussaan viestipalvelu X:ssä.

Pakarinen viittaa ruotsalaisekonomisti Daniel Walderströmin jakamaan kaavioon Suomen verotuotoista. Walderströmin mukaan useat maat ovat jo luopuneet perintöverosta, sillä pääomatulovero nähdään tehokkaampana tapana verottaa pääomaa.

Kaavio esittää Suomen verotuloja vuonna 2022 suhteutettuna bruttokansantuotteeseen (BKT). Sen mukaan suurin verokertymä Suomessa tulee työtuloverosta ja kulutusveroista. Perintöveron osuus on vain 0,2 prosenttia.

– Suomessa samasta asiasta väitellään yhä staattisen verokertymän ja verojen tehokkuusjärjestysten kautta, vaikka kyse on verosta, joka heikentää talouden dynamiikkaa ja karkottaa pääomia, Pakarinen toteaa.

– Kontrasti on paljastava. Ruotsissa talouspolitiikkaa tarkastellaan taloustieteilijöiden toimesta kasvun ja aktiivisen omistajuuden näkökulmasta. Suomessa ekonomistien keskustelu jumittuu yhä lyhyen aikavälin verotuottoon.

Perintöveron poistosta hyötyvät

Keskustelu perintöveron poistamisesta kytkeytyy ruotsalaiseen malliin, jossa perintövero korvattaisiin luovutusvoittoverolla. Tässä mallissa veroa ei makseta sukupolvenvaihdoksen tai perinnönjaon hetkellä, vaan vasta silloin, kun perillinen myy omaisuuden eteenpäin.

Kun vero lankeaa maksettavaksi heti, joutuvat monet perilliset myymään osan perinnöstä, halusivat tai eivät.

Myös Veronmaksajien toimitusjohtaja Teemu Lehtinen on ottanut kantaa aiheeseen. Lehtisen jakaman laskelman mukaan perintöveron poisto palvelisi erityisesti niitä, joilla on mahdollisuus ja halua säilyttää peritty omaisuus.

– Voittajia olisivat ne, joiden ei tarvitse myydä mitään, Lehtinen totesi.

Toisaalta luovutusveromallissa perillinen, joka päätyy myymään perityn omaisuuden, voi joissain tapauksissa joutua maksamaan nykytilanteeseen verrattuna jopa enemmän veroa.

Pakarinen nostaa esiin OECD-raportin (2025), joka korostaa Ruotsin pääomamarkkinoiden erityispiirteitä. Raportin mukaan Ruotsissa on pitkä ja vahva perinne perheomistuksesta, jota kanavoidaan erityisesti sijoitusyhtiöiden kautta.

Tämä malli on luonut Ruotsiin poikkeuksellisen vakaan ja kotimaisen, aktiivisen omistajapohjan. Viisi suurinta perheomisteista sijoitusyhtiötä hallitsee yli kahdeksaa prosenttia Ruotsin osakemarkkinoiden kokonaismarkkina-arvosta.

– Yksityisen, kotimaisen pääoman muodostumista sekä aktiivista omistamista kannattaa yhteiskunnassa edistää, Pakarinen toteaa.

Ruotsalaiset taloustieteilijät ovat jo pitkään asettaneet asian oikeisiin mittasuhteisiin. Lahja- ja perintöveron haitat yritysten jatkuvuudelle ja kotimaiselle omistajuudelle ylittävät moninkertaisesti sen vaatimattoman verotuoton.



Suomessa samasta asiasta väitellään yhä… https://t.co/AepyBIutk8 — Sami Pakarinen (@SaPakarinen) March 15, 2026

OECD:n (2025) ansiokkaat huomiot Ruotsin pääomamarkkinoista: https://t.co/nGymNClMu3 — Sami Pakarinen (@SaPakarinen) February 18, 2026