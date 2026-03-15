SDP:stä arvostellaan esitystä perintöveron poistosta

Kansanedustaja Joona Räsäsen (sd.) mukaan kokoomuksen ehdotus perintö- ja lahjaveron poistamisesta ei ole kannatettava.

Kyseisten verojen korvaaminen ehdotetulla luovutusvoittoverolla johtaisi verojen kiristymiseen tilanteissa, joissa perillinen myisi perintöään saadakseen varat käyttöönsä, kansanedustaja perustelee.

Räsäsen mukaan ongelma on se, että luovutusvoittovero on kireämpi kuin nykyinen perintöverotus.

– Muutoksen voittajia olisivat he, joiden ei tarvitse myydä perimäänsä omaisuutta, kommentoi Räsänen tänään julkaistussa tiedotteessaan.

Hänen mukaansa veromuutoksessa häviäjiä sen sijaan olisivat suurin osa perinnön saajista verrattuna nykytilaan. Verotuksen pitäisi kannustaa vaurastumaan omalla työllään, ei syntymällä vauraaseen perheeseen, kansanedustaja moittii.

– On vaikea ymmärtää kokoomuksen halua jälleen kerran maksattaa miljonäärien veroalennukset tavallisten suomalaisten verotusta kiristämällä, Räsänen sanoo.

Hän ihmettelee myös kokoomuksen muuttunutta linjaa. Vielä kuukausi sitten pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoi, ettei hallitus valmistele perintö- ja lahjaveron poistamista, Räsänen huomauttaa.

Kansanedustajan mukaan ehdotus perintö- ja lahjaveron poistosta on reaktio puolueen heikentyneesteen kannatukseen. Ehdotus ei Räsäsen mukaan ole vastuullinen nykyisessä taloustilanteessa.

– Suomen julkisella taloudella ei ole varaa tähän kokoomuksen vaalipopulismiin. Nykyisen hallituksen johdolla Suomi on viety EU:n alijäämämenettelyyn, velkaantuminen on jatkuvasti kiihtynyt ja tulevien vuosien alijäämät ovat keskimäärin 15 miljardia euroa vuosittain, Räsänen sanoo.

Hänen mielestään nykyisessä julkisen talouden tilanteessa kokoomuksen ehdotus on vastuuton.

– Varsinkin, kun tavalliselle suomalaiselle on tässä kokoomuksen ajattelussa varattu laskun maksajan rooli, Räsänen sanoo.