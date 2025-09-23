Riikka Purra: Hallitus pystyi siihen, mihin edelliset eivät

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) puhui Suomen julkisen talouden tilanteessa eduskunnassa tiistaina käydyssä ensi vuoden talousarvioesityksen lähetekeskustelussa. Hänen mukaansa me kaikki tiedämme, miten tähän tilanteeseen on tultu.

– Suomalaisessa politiikassa vallitsi vuosikymmeniä veltto ote, jossa poliittisten pikavoittojen toivossa valtiontalous on päästetty rempalleen, julkisia palveluja on lisätty vailla lisääntyvää tulopohjaa. Jossain vaiheessa julkinen velkaantuminen hidastui, mutta sekin taisi olla pitkälti nollakorkomaailman ansiota. Korkotaso on taas normaali, mutta maailma ympärillämme ei ole, Purra huomauttaa.

Hänen mukaansa Ukrainan sota on muuttanut turvallisuusasetelmaa perusteellisesti.

– Suomi liittyi Natoon, ja puolustusmäärärahoja kasvatetaan pysyvästi yli viidellä miljardilla eurolla suhteessa siihen tasoon, mihin olimme pitkään tottuneet. Koko sotilasdoktriini on murroksessa. Kiitän oppositiota siitä, että tarve puolustusmäärärahojen nostolle jaetaan ja ymmärretään laajasti.

– Mutta myös taloudellinen kantokyky, valtion maksukyky, on välttämätön edellytys sille, että maan turvallisuudesta voidaan huolehtia. Luottoluokituksemme laski heinäkuussa. Nyt käsillä oleva budjettiehdotus osaltaan pyrkii varmistamaan sen, että luottoluokituksemme ei laskisi enää lisää, Purra jatkaa.

Hän huomauttaa, että Suomi on Euroopan reunamaa sekä harvaan asuttu ja ikääntyvä.

– Taloudellinen kasvu on tavattoman hidasta, ja valtion velka kasvaa. Valtiolla on kohta velkaa yli 200 miljardia euroa, siitäkin huolimatta, että tämä hallitus on tehnyt säästöjä jo nyt yli kuuden miljardin edestä, korjauspakettimme kokonaisuuden ollessa jo yli kymmenen miljardia.

Purra huomauttaa, että tällaista ei ole pystynyt tekemään kukaan sitten Esko Ahon (kesk.) hallituksen (1991–1995). Tuolloin valuuttavaranto oli loppumassa, ja valtiota uhkasi kassakriisi pankkikriisin ohella.

– Tilanne ei ole nyt akuutti, vaan ongelma on krooninen, ja siksi olennaisesti vaarallisempi. Valuutan kellunta ei ole vaihtoehto, Purra sanoo.

Petteri Orpon (kok.) hallituksen tekemät sopeutustoimet ovat herättäneet voimakasta vastustusta oppositiopuolueissa. Purra huomauttaa, jokaista säästöä vastustamalla ja uusia menoja esittämällä ei päästä eteenpäin.

– Punavihreä populismi johtaa turmioon. Jos maalla ei ole taloudellisia voimavaroja, se menettää suvereniteettinsa; siksi näillä asioilla ei pidä leikkiä, ministeri painottaa.

– Ymmärrän, että oppositiossa kaikki on helppoa, mutta olkaa niin hyvät ja ymmärtäkää todellisuus. Kansanedustajilla ei olisi nyt aikaa keskittyä teatteriin tai tosi-tv:n tekemiseen vaan todellisuuden seuraamiseen täällä näin. Oppositiollakin on vastuu, teitä kuunnellaan. Älkää sumuttako kansalaisia kuvittelemaan, että säästöjä voitaisiin olla tekemättä tai että hallitus on aiheuttanut ongelmat, joita se päinvastoin ratkoo, hän jatkaa.

Puheenvuorossaan valtiovarainministeri Purra painottaa, että vaikeina aikoina tarvitaan päättäjiä, jotka kykenevät näkemään kansakunnan edun ja asettamaan sen oman etunsa edelle.

– Vaikeina aikoina tehdään vaikeita päätöksiä. Politiikassa vastuunkannosta ei valitettavasti aina palkita, mutta siinä on vastuunkannon ydin: tehdään vaikeita päätöksiä, koska isänmaan etu niin vaatii. Sitä on johtajuus. Opposition vaihtoehdottomuudesta päätellen siellä on johtajuusvaje. Hallituksen kymmenen miljardin kokonaisuudelle ja uudistus- ja kasvutoimille ei ole uskottavaa vaihtoehtoa, eikä ole mitään näkymää siitä, että vasemmisto-oppositiolla olisi kykyä tai halua pelastaa julkinen talous.

Purra huomauttaa, että hallitus on päättänyt mittavasta valtiontalouden ja laajemmin julkisen talouden sopeutuskokonaisuudesta jo neljä kertaa.

– Säätytalolla päätimme kuudesta, kehysriihessä 2024 kolmesta miljardista, puoliväliriihessä taas uusista toimista kasvutoimia rahoittamaan. Ja nyt syksyllä onnistuimme vielä sopimaan miljardin euron lisätoimista. Hallituksen toimintakyky on erinomainen, ja vastaamme ajan haasteisiin päättäväisesti.

Hän muistuttaa, että tämä on täysin erilaista kuin edellisellä Sanna Marinin (sd.) hallituksella (2019–2023), joka ”vietti riihissään päiväkausia, peruutti joka ikisen säästötoimen ja palasi kameroiden eteen kertoen uusista menoista”.

– Nyt parlamentaarisessa käsittelyssä olevan velkajarrun tarkoituksena on ohjata tulevia hallituksia sopeuttamaan riittävästi, jotta Suomen maksukyky säilyy jatkossakin. Olen itse arvioinut, että seuraavan hallituksen on tehtävä uusia säästöjä noin kymmenen miljardin euron edestä.

Kun edessä ei ole enää kuin vaikeampia säästöpäätöksiä, on Purran mukaan selvää, että eduskuntavaaleista 2027 tulee säästövaalit.

– Jokaisen puolueen on tuotava ehdotuksensa kansalaisten läpivalaisuun vaalien alla. Se on demokratian toteutumisen kannalta oleellista.

Puheessaan Purra huomautti, että säästöpäätöksistä huolimatta hallitus tekee myös merkittäviä kasvutoimia.

– Aivan kuten pitääkin. Toisin kuin ennen, kasvumantralla ei piilotella tekemättömyyttä, vaan sekä menosäästöt että täysin välttämättömät rakenteelliset uudistukset ja kasvun edellytysten vahvistaminen ovat molemmat avainasemassa.

Esimerkkinä hän mainitsee työn verotuksen ja lapsivähennyksen korotuksen. Myös ruoan arvonlisäveron verotusta alennetaan, samoin autoilun verotusta.

– Verotus menee siis oikeaan suuntaan, ja kokonaisveroaste laskee vaalikauden aikana, vieläpä selvästi. Kituliaan talouskasvun maana ja sosialidemokratiaan tukehtuneen elinkeinotoiminnan kärsiessä pitää tervehdyttää rakenteita ja tukea työtä ja yrittämistä, Purra sanoo.

Lopuksi Purra painottaa, että työttömyys on tämän hetken suurin ongelmamme.

– Hallitus kuitenkin ymmärtää sen perusteet, ymmärrämme kansainvälisen ja turvallisuustilanteen, ymmärrämme suhdanteen. Emme kuvittele, että hokkuspokkuskeinolla tai rahalla voisimme asian tuosta vain kestävästi korjata. Ei, tärkeintä on jälleen vaikuttaa erityisesti niihin asioihin, jotka ovat meidän käsissämme, ja auttaa kansakuntaa pääsemään yli tästäkin vaikeasta tilanteesta niin, että tulevaisuus olisi parempi.

– Työnteko, yrittäminen, vienti, niistä lopulta elämme – ja niillä rahoitamme niin vanhustenhoivan kuin aseet itärajaa suojaamaan, Purra päättää.