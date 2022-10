Reserviläisen tilitys: Sadasta miehestä vain yksi palasi

Yli sadan venäläisen reserviläisen ja mobilisoidun henkilön sanotaan kieltäytyneen lähtemästä taistelemaan Ukrainaan, kertoo uutissivusto Radio Free Europe.

Venäjän ilmoittaman liikekannallepanon seurauksena asepalvelukseen astuneet sotilaat oli siirretty Brjanskin mobilisointikeskuksesta Solotin tukikohtaan, joka sijaitsee lähellä Ukrainan rajaa Venäjän Belgorodin alueella.

Joukon oli tarkoitus lähteä valtaamaan takaisin Lymanin kaupunkia Itä-Ukrainassa.

Venäläissotilaiden ja palvelukseen määrättyjen sosiaalisessa mediassa jakamien kuvien ja videotallenteiden perusteella kyseessä oleva sadan hengen joukko kieltäytyi tehtävästä kuultuaan, että edellisestä Ukrainan rintamalle lähetetystä 100 reserviläisen joukosta vain yksi henkilö palasi takaisin tukikohtaan haavoittuneena.

Lisäksi muun muassa Telegramissa jaettujen äänitallenteiden mukaan reserviläiset ja palvelukseen määrätyt eivät saa ollenkaan sotilaskoulutusta, aseet ja varusteet ovat vanhentuneita ja toiminta on sekasortoista.

Sosiaalisessa mediassa jaetut kuvat ja videot ovat myös paljastaneet venäläisten asemia ja muita operaatioturvallisuuden kannalta tärkeitä tietoja.

One of the soldiers reached out to journalists with his complaints (https://t.co/ncZP8YRfmb). He says commanders told them they will be sent in a few days "to retake Lyman", while only one man from the previous group of 100 mobilized soldiers sent to Ukraine returned. pic.twitter.com/N4y9K1pzqC

— Mark Krutov (@kromark) October 11, 2022