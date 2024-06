Tämä on syytä tarkastaa ennen automatkalle lähtöä

Kesä on yksi vuoden vilkkaimmista matkustussesongeista, ja lomaa varten monet pakkaavat autonsa täyteen matkatavaroita ja perhettä. Turvallisen matkan varmistamiseksi on erityisen tärkeää tarkistaa rengaspaineet, muistuttaa Vianor.

– Renkaat ovat auton ainoa kosketus tiehen, ja niillä on ratkaiseva rooli turvallisuudessa. Jos autosi on raskaasti kuormattu, rengaspainetta on nostettava ylimääräisen kuorman käsittelemiseksi. Jos rengaspaine on liian alhainen, jarrutusmatka pitenee ja ohjaaminen vaikeutuu erityisesti väistöliikkeissä, kertoo Vianorin autohuollon päällikkö Pekka Alanko tiedotteessa.

Normaalin tai raskaasti kuormatun auton suositeltu rengaspaine löytyy tyypillisesti kuljettajan puoleisen oven karmissa olevasta tarrasta tai polttoaineen täyttöaukon kannesta. Raskaasti kuormattu auto tarvitsee yleensä vain lisärengaspainetta takarenkaisiin, mikä näkyy myös tarrassa.

Jos autosta puuttuu suositellut rengaspainetiedot, vakio-ohje on Vianorin mukaan nostaa rengaspainetta 0,2 baarilla taka-akselin renkaissa.

– Rengaspaineet voidaan tarkistaa ilmaiseksi useimmissa autohuoltoliikkeissä tai huoltoasemilla. Rengaspaineet on parasta tarkistaa matkan alussa, kun renkaat ovat kylmät, koska rengaspaineet kasvavat renkaiden lämmetessä, Alanko suosittelee.

Ennen matkalle lähtöä kannattaa Vianorin mukaan myös tarkastaa renkaiden urasyvyys. Lain mukaan kesärenkaiden urasyvyyden tulisi olla vähintään 1,6 millimetriä.

Pito ja ajoturvallisuus kuitenkin heikkenevät merkittävästi, jos renkaat ovat kuluneet.

Autoa lastattaessa tulee myös kiinnittää huomiota kuorman jakautumiseen. Raskaat esineet tulee kiinnittää hyvin. Vianorin mukaan matkustamossa ei kannata kuljettaa esineitä, jotka voivat ajon aikana osua matkustajiin ja vahingoittaa heitä.

Matkalle lähdettäessä tulee myös tarkastaa auton valaistus, öljyt ja nesteet sekä varmistaa tuulilasin puhtaus. Sähköautoilijoiden kannattaa myös suunnitella latauspysähdykset etukäteen.